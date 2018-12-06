巴農反中立場不再成異類　與郭文貴攜手成立基金揭中共醜聞

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美國總統川普前任首席策士巴農對中國一向立場強硬，他近期與流亡美國的中國富商郭文貴合作，宣布成立基金揭發中共貪腐，紐約時報認為，兩人共同目標是搞垮北京當局。

郭文貴去年頻繁揭露中共高層內幕，多次指控中國國家副主席王岐山的親屬貪腐，因而被北京視為眼中釘。巴農（Steve Bannon）是川普入主白宮後的首席策士，民族主義色彩濃厚，他去年8月離職，返回極右翼新聞及評論網站布萊巴特新聞網（Breitbart）。

紐時報導，兩人去年10月首度深入交談後會面數十次，兩週前在紐約共同宣布，計劃成立規模一億美元的基金，用來調查中共貪腐，並協助他們認定遭中國政府迫害的人士。

郭文貴上週表示，他和巴農之所以攜手合作，是因為兩人都「鄙視」中國共產黨。

報導指出，兩人形同鼓吹推翻北京領導階層，有意激化美中緊張關係。郭文貴為此出錢，巴農則出主意，共同的遠大目標是讓中共走向滅亡。

巴農已同意出任「法治基金」（Rule of Law Fund）董事長，計劃公開調查結果，並資助像郭文貴這類觸怒北京的政商界人士。巴農和郭文貴已鎖定近年大舉收購海外資產的海航集團，而海航一直被認為和中共肅貪要角王岐山關係密切。

65歲的巴農表示，他將無償主導基金運作，蒐集證據，分享給美國等地相關單位，並透過媒體公開。他認為，中國企業搜刮民間財富併購的「魯莽行為」危及全球經濟，削弱美國國力，和華爾街銀行與法律事務所形成共犯結構，因此基金成立後也將調查華爾街金融圈。

51歲的郭文貴認為，成立基金是反擊北京的途徑。郭文貴在中國被控行賄、舞弊和洗錢，北京曾要求川普政府將郭文貴引渡回國。郭文貴雖否認相關指控，但北京已凍結他持有的大量資產，國際刑警組織（INTERPOL）也在中國要求下發布紅色通緝令。

知情人士透露，多位想討好北京的西方商人試著說服川普，應北京要求將郭文貴送回中國。巴農說，他在白宮任職時首次聽聞郭文貴，當時郭文貴已申請美國政治庇護，白宮內部對如何處理郭文貴意見分歧。巴農將郭文貴視為極具價值的「情報資產」，反對交出郭文貴。

巴農遭逐出白宮後，去年10月在華府首度和郭文貴會面。兩人談及中國軍力、企業債台高築對經濟的潛在影響，也談到中共貪汙腐敗、川普對中國的態度，這場會面讓兩人一拍即合。

巴農接著牽線，向郭文貴介紹避險基金界人士，並開始私下向美國頂尖中國專家徵詢意見。巴農雖曾對外澄清自己從不「反中」，但他的立場仍遭北京友人嗤之以鼻。

巴農提到，今年和捷克總統齊曼（Milos Zeman）會面時，立場親北京的齊曼毫不客氣斥責他。齊曼的發言人說，齊曼是為美國對中國貨品加徵關稅槓上巴農，兩人會面結束時「氣氛冷淡」。

但觀察家指出，巴農對北京的強硬立場近來愈來愈受到歡迎。

紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）以「板塊漂移」形容。他說，許多觀察家可能兩年前完全排斥巴農，如今卻逐漸認同對中交往政策並非圭臬，在中國問題上，巴農已不再是異類。（編輯：高照芬）1071206