防堵非洲豬瘟入侵　農委會與電商成立防疫聯盟

（臺灣英文新聞／社會組 臺北報導）非洲豬瘟疫情在中國不斷擴大，為防堵任何可能讓疫病入侵臺灣的管道，行政院農業委員會今（5）日宣佈與各電商平臺成立「非洲豬瘟防疫聯盟」。

農委會表示，政府除針對網購快遞物品加強X光機檢查及檢疫犬偵測，也積極與各電商平臺及我國無店面零售商業同業公會溝通，取得建立長久性共同防疫聯盟的共識，遂成立「非洲豬瘟防疫聯盟」，以阻絕非洲豬瘟及其他動植物疫病蟲害藉由網購快遞貨品及國際郵包管道入侵臺灣。

根據農委會新聞稿，中國自8月間在瀋陽市發生非洲豬瘟疫情以來，至12月4日已擴及21省份地區，達85案例，疫情持續擴散。

農委會指出，自非洲豬瘟議題於網路及媒體開始發酵，各大電商平臺，包括淘寶臺灣分公司、樂購蝦皮、奇摩拍賣、露天，以及PChome等，亦陸續主動配合政策，辦理下架疫區肉製品及加強清查過濾賣家產品等措施。

農委會強調，民眾透過網路平臺購買疫區肉類產品，經查獲將依違反動物傳染病防治條例移送法辦，可處七年以下有期徒刑或併科新臺幣300萬元以下罰金，或處新臺幣五萬元以上100萬元以下罰鍰，呼籲消費者切勿為一時口腹之欲而觸法得不償失。

若民眾發現有人違法販售疫區肉品，也可主動檢舉（電話：0800-039-131），最高檢舉獎金為新臺幣500萬元。