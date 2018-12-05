台北凱撒 X Funsiamo 烘焙DIY時尚假期

隨著冬天的腳步越來越近，一棵棵璀璨華麗的耶誕樹，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，一串串繽紛的耶誕彩燈，點亮了街道、點亮了城市，更點亮了台北冬季！台北凱撒邀您漫步台北街頭，感受耶誕節的浪漫與愜意，貼心為您安排溫馨美好的假期與洋溢歡樂氣息的美食饗宴，讓您冬遊台北更有看頭！

蛋糕就是有種奇妙的魔力，能在每一個值得慶祝的時刻，將整個歡樂氛圍帶到最高點。台北凱撒今年冬天與網路人氣廚藝教室Funsiamo合作，首度推出烘焙DIY的時尚假期「暖冬美味•甜蜜愛禮遊」住房專案，每房3,689元起，贈送價值580元的Funsiamo-北海道爆漿蛋糕DIY課程券1張，官網訂房獨享加贈Mini Bar清涼飲料1組與平日限量房型升等雙重好禮，讓您在這個充滿歡笑、歡聚、愛與分享的季節，體驗手作甜點的幸福時光，感受日常的美味小確幸！不論是和閨蜜一起談天說地享受悠閒的午茶時光、牽著孩子的手一起烘焙出親子共同的珍貴回憶，或是為情人親手製作出獨一無二的夢幻逸品…在彷若細雪般舞動的麵粉、糖與奶油之間，揉入名為愛的調味料，讓您發現原來擁有簡單純粹的幸福很容易！

歲末年終，該是找個時間與親朋好友相聚，享受豐盛美食並暢聊這一年的美好。台北凱撒Checkers自助餐廳於12月端上全然嶄新的冬季限定美味，暖呼呼的鍋物料理與繽紛耶誕主題甜點，一次飽嚐中西美饌！12/1~12/20來Checkers享用溫潤滋補的鍋物料理並拍照上傳IG、FB打卡享本人88折，12/21~12/31晚餐時段二人同行享第二人六折；四人同行一人免費！另外Checkers更於12/21~25每日舉辦1~2場的「繽紛耶誕‧薑餅彩繪」活動，將由點心坊專業主廚帶領您體驗親手繪製薑餅的樂趣！