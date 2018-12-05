臺灣指數公司與元大投信完成簽約

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣證交所旗下之子公司臺灣指數公司、富時羅素指數公司(FTSE Russell)與元大投信共同主辦之臺灣永續指數授權簽約典禮於今(5)日舉行，分別由臺灣指數公司王台傑總經理、FTSE Russell林瑩慧董事總經理及元大投信黃古彬董事長代表簽約，並由臺灣證券交易所陳麗卿副總經理代表見證，圓滿完成簽約儀式。

臺灣證券交易所陳麗卿副總經理於致詞時表示，根據「2018施羅德全球投資人大調查」，在過去五年中，臺灣有高達77%受訪者表示在資產配置中增加永續責任投資比重，明顯高於全球(64%)及亞洲平均(69%)。為呼應永續責任投資趨勢，臺灣證券交易所全資子公司臺灣指數公司於2017年12月與富時羅素指數公司(FTSE Russell)共同發布「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」，為國內首檔完整結合E(環境)、S(社會)、G(公司治理)與財務指標篩選的投資型ESG指數，並獲勞退採用作為委外代操標的，金額達420億元臺幣。現在，臺灣永續指數已正式授權國內基金與ETF領航者元大投信，可提供一般投資人及機構法人參與永續責任投資的管道。

董事總經理林瑩慧表示:「我們非常榮幸富時TIP臺灣永續指數(FTSE4Good Taiwan TIP Taiwan ESG Index)在今年獲選被納入元大投信 產品線。近二十年來，作為永續投資的領跑者，提供投資人多樣化的永續指數並助其將永續投資因子納入投資組合。臺灣永續指數為富時永續投資指數系列(FTSE4Good Index Series)的其中一員，篩選符合國際永續經營發展原則之臺灣優良企業。」

元大投信黃古彬董事長致詞時表示，元大投信身為資產管理業領先者、國內公募基金與ETF龍頭，始終追求卓越、專注在不斷創新、保持領先，元大投信成為第一家取得臺灣永續指數授權的資產管理業者，顯示在資產管理專業與在「永續發展」的用心，獲得市場肯定。2003年元大投信發行台灣第一檔ETF、2014年發行第一檔槓桿／反向型ETF，並帶動台灣ETF市場蓬勃發展、規模日益擴大，2018年，元大投信更成為第一家取得臺灣永續指數授權的資產管理業者。以帶領投信業向前邁向投信2.0世代的使命推動「永續發展」。

授權簽約儀式由臺灣指數公司王台傑總經理、FTSE Russell林瑩慧董事總經理及元大投信黃古彬董事長代表進行授權簽約，並由臺灣證券交易所陳麗卿副總經理代表見證。三方將共同推動臺灣永續指數商品的誕生，提供投資人參與永續投資的新選擇。