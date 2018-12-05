高雄會展論壇秀創意 首創人臉辨識入場

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）「2018第五屆高雄會展論壇」昨(4)日在 M-Zone 大港自造特區登場，以在地品牌故事為主軸，邀請「La Rue 文創三輪車」、「晶英國際行館」、「先進複材科技」分享其品牌故事與行銷策略。此外，為了呼應高雄爭取ICCA2020年會強調的青年世代參與精神，也特別邀請高雄餐旅大學的同學分享爭取與籌辦「2020亞太餐旅教育者年會」(APacCHRIE)的心得，展現青年世代在會展產業的能量。

經發局李怡德局長表示，高雄從過往以重工業為主的城市，蛻變成一個多元產業的城市，而會展、文創、青創與 AR/VR體感等產業更是現今高雄的重點發展產業，因此今年首度嚐試打破傳統會議方式的框架，將這些創新元素融入高雄會展論壇，軟體、硬體改造進化，除了首次導入憑「臉」進場的臉部辨識報到系統Facepass，同時也應用了「先進複材科技」可重複利用的「AT Brick創意磚」，藉此推廣環保永續的會展精神，以彈性堆疊特性，讓與會者感受到高雄會展源源不絕的創意。

高雄會展論壇臉部辨識報到系統首次登場。（財團法人台灣經濟研究院提供）

高雄推動會展產業已邁入第5年，會展聯盟成員迄今已成長到174位，會展活動也在2017年達149場，創造產值達44億元。在爭取「國際會議協會ICCA2020年會」主辦權、舉辦「2018第二屆全球港灣城市論壇」的過程中，高雄已成功的城市品牌推向國際，更為臺灣贏得最佳曝光機會。2020年將是高雄會展里程碑最重要的一年，ICCA2020將和第三屆全球港灣城市論壇接續舉辦，全球貴賓屆時將齊聚高雄，使高雄國際會展城市的地位再次推向高峰。