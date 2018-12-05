延續助學力量 富邦慈善基金會舉辦「潛力之星獎學金計畫」

（台灣英文新聞）富邦慈善基金會今（5）日舉行「潛力之星獎學金」頒獎典禮， 由富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦金控總經理韓蔚廷共同頒獎， 共有40名學生獲獎，除了每人獲頒5萬元獎學金， 未來也將依個人意願，提供富邦金控暨各子公司的實習機會。

「潛力之星獎學金計畫」今年邁入第三屆， 這項計畫主要協助經濟弱勢的大專院校生順利就學， 獎助對象包括大專、研究所的同學，遴選過程中， 除了考量申請者的學業表現，也同時將個人、家庭狀況、 申請內容完整性等因素綜合評估。自9月啟動後， 於一個多月的申請期間內，共有來自北中南各地90所大專院校近5 50位同學提出申請，經過資料審查與甄選，於11月12日公告獲 獎學生名單。

蔡明純表示，富邦慈善基金會從2002年就開始推動「 用愛心做朋友」計劃，為需要幫助的小學、中學的孩子， 盡一份心力；自2016年起，啟動「潛力之星獎學金」計劃， 則是希望將照顧層面擴展至大專院校的學生。 今年適逢慈善基金會成立30周年，得知這次的獲獎同學中， 有過去接受「用愛心做朋友」計畫的受助學生， 並看到同學在學業上的成就，感到相當的欣慰與感動。

韓蔚廷表示，潛力之星獎學金計畫的特別之處， 在於除了提供同學在求學過程中實質協助外， 更結合富邦金控的資源，透過金融職能及多元金融產品平台的優勢， 提供職場實習的機會，希望幫助年輕學子提前儲備就業所需的能力， 做好銜接職場的準備，積極幫助大家提升就業競爭力， 開啟正向的循環。

在頒獎典禮中代表致詞的政治大學張同學及中正大學鄧同學皆表示， 藉由潛力之星獎學金計畫，不僅獲得了經濟上的實質協助， 同時可專注在課業學習。鄧同學說，曾在國、 高中時期領取富邦慈善基金會提供的用愛心做朋友助學金， 當時就很珍惜這份助學金，這次非常高興再度獲頒「 潛力之星獎學金」，未來也將希望能以一己之力延續愛心回饋社會。