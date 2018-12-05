延續助學力量 富邦慈善基金會舉辦「潛力之星獎學金計畫」

（台灣英文新聞）富邦慈善基金會今（5）日舉行「潛力之星獎學金」頒獎典禮，由富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦金控總經理韓蔚廷共同頒獎，共有40名學生獲獎，除了每人獲頒5萬元獎學金，未來也將依個人意願，提供富邦金控暨各子公司的實習機會。
「潛力之星獎學金計畫」今年邁入第三屆，這項計畫主要協助經濟弱勢的大專院校生順利就學，獎助對象包括大專、研究所的同學，遴選過程中，除了考量申請者的學業表現，也同時將個人、家庭狀況、申請內容完整性等因素綜合評估。自9月啟動後，於一個多月的申請期間內，共有來自北中南各地90所大專院校近550位同學提出申請，經過資料審查與甄選，於11月12日公告獲獎學生名單。
蔡明純表示，富邦慈善基金會從2002年就開始推動「用愛心做朋友」計劃，為需要幫助的小學、中學的孩子，盡一份心力；自2016年起，啟動「潛力之星獎學金」計劃，則是希望將照顧層面擴展至大專院校的學生。今年適逢慈善基金會成立30周年，得知這次的獲獎同學中，有過去接受「用愛心做朋友」計畫的受助學生，並看到同學在學業上的成就，感到相當的欣慰與感動。
韓蔚廷表示，潛力之星獎學金計畫的特別之處，在於除了提供同學在求學過程中實質協助外，更結合富邦金控的資源，透過金融職能及多元金融產品平台的優勢，提供職場實習的機會，希望幫助年輕學子提前儲備就業所需的能力，做好銜接職場的準備，積極幫助大家提升就業競爭力，開啟正向的循環。
在頒獎典禮中代表致詞的政治大學張同學及中正大學鄧同學皆表示，藉由潛力之星獎學金計畫，不僅獲得了經濟上的實質協助，同時可專注在課業學習。鄧同學說，曾在國、高中時期領取富邦慈善基金會提供的用愛心做朋友助學金，當時就很珍惜這份助學金，這次非常高興再度獲頒「潛力之星獎學金」，未來也將希望能以一己之力延續愛心回饋社會。