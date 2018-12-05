腸病毒冬季發威 新增一例6歲男童重症病例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內腸病毒疫情進入流行期，上週新增一名6歲男童染腸病毒併發重症病例，提醒家中有嬰幼兒的家長勿掉以輕心，應做好個人手部衛生、定期進行居家環境的消毒及注意通風，嬰幼兒診斷感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

疾管署統計，國內上週（11月25日至12月1日）腸病毒門急診就診人次共11,113，較前一週上升3.3%，高於流行閾值；近期就診人次呈上升趨勢。

另外上週新增1例腸病毒併發重症病例，為中部6歲男童，11月中旬因陸續出現發燒、咳嗽、下肢僵硬無力等症狀就醫，經檢驗審查確認為腸病毒D68型併發重症，目前個案住院治療中。

疾管署提醒，腸病毒雖喜好濕、熱的環境，但臺灣位處亞熱帶地區，全年都有感染腸病毒的機會。由於腸病毒傳染力非常強，提醒民眾在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，應落實正確洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以降低腸病毒傳播的風險。

此外，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升漂白水）進行一般環境消毒；如處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1,000 ppm的消毒水（10公升清水+200毫升漂白水）；環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，民眾如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請立即送到大醫院治療。