美國務院：新疆集中營拘押至少80萬、最高200萬穆斯林民眾

（台灣英文新聞／國際組綜合報導） 美國國務院負責人權和勞工事務的副助理國務卿斯格特•巴斯比，4日在參議院一個聽證會上表示，美國政府估算中國在新疆關押至少80萬、最多200萬名少數民族穆斯林民眾，大部分被關押的人沒有刑事犯罪的起訴，且下落不明。

自由亞洲電台報導，美國參議院外交事務委員會的亞太地區委員會，12月4日舉辦第三場有關中國日益惡化人權問題的聽證會。​

參議院外交委員會亞太委員會主席柯瑞•賈德納參議員表示，過去幾年，中國的人權和宗教信仰自由狀況明顯惡化，要求前往作證的國務院官員匯報行政當局是否採取相關對策。

在聽證會上 作證的負責人權和勞工事務副助理國務卿巴斯比表示，在新疆，最少有八十萬人被關押。



「美國政府估算，自2017年4月以來，中國當局在新疆最少關押了80萬維吾爾、哈薩克等穆斯林少數民族人士，這個數字最多可能多達200萬。報告顯示，大部分被關押的人沒有刑事犯罪的起訴，他們的家人對他們的下落幾乎一無所知。」

在聽證會上，參議員對中國拘押在中國的美國籍人士情況表達了不滿，並要求美國行政當局採取進一步措施​。巴斯比表示，雖然美國向中國官員提出了質詢，但至今為止，自由亞洲電台記者的親屬並未獲得釋放。​