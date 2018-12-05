(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，美國國土安全部預計引進全新演算法，來協助預測誰可能是恐怖分子。

美媒《The Intercept》報導，美國國土安全部委託DataRobot公司，開發免費提供全世界機場使用的軟體，預測高風險乘客，但合約中寫明，演算法可能誤將一般乘客，判定成恐怖分子。

根據報導，此演算法獲准使用訂票資料，以及起飛機場、姓名、生日、性別、國籍、旅行社、座位號碼、信用卡資訊、旅行目的等資訊，來判斷，乘客是否試圖參與恐怖行動。

《The Intercept》介紹，對美國國土安全部來説，引進此演算法，是一項多贏得策略，因為外國政府可以提高安檢水準、美國對入境者更放心、而一般乘客則不必擔心自己旁邊是不是坐著恐怖分子，能好好享受旅程。

不過，一位專家告訴《The Intercept》，使用演算法來進行判斷，恐將複製歧視及其結果。他舉例，警察可能在受種族歧視影響的演算法建議下，加強巡邏某些高風險地區，並因種族歧視逮捕無辜者，並讓軟體變得更歧視。

另一位專家則説明，由於大部分飛機乘客都是好人，因此讓演算法執行預測恐怖分子的任務，將導致大量錯誤結果，因此認為這樣的計劃是不可行的。

美媒：美國將使用演算法 預測搭機者是不是恐怖分子