馬英九再談「新三不」 批太陽花學運「害台灣」、美國介入兩岸必失敗

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前總統馬英九在九合一選前拋出「新三不」「不排斥統一」引譁然，藍營選將紛切割，但馬英九5日在一場演講上再提「不排斥統一」，更直指美國介入兩岸關係必然失敗，而太陽花學運是「害死台灣」。

聯合報報導，馬英九今(5)日參加在東吳大學「嚴家淦法學講座」的兩岸關係演講時表示，憲法把國家統一當目標，但沒有時間表，而且程序要民主，方法要和平，「不排斥統一」的可能性就是順著憲法的方式講。他解釋，「不統、不獨、不武」是他總統任內的主張，現在講不排斥統一，是可能會，但也不一定會，要看條件和時機。

講到中台美三角關係時，馬英九稱他執政期間美國曾說，台美關係歷來最好是因馬政府穩健處理兩岸關係，證明兩岸只要能和平方式解決爭端，都符合美國利益，美國沒有能耐調停兩岸爭執。

馬說，兩岸關係要兩岸自己談，一方希望美國介入必失敗。

馬英九建議蔡政府，「回歸九二開新局」，強調九二共識是兩岸共同的政治基礎，馬也提醒中國應讓兩岸關係循序漸進。

馬英九認為，他在執政期間推動《兩岸服貿協議》簽定，希望水準較高的台灣服務業可到中國投資，卻引發太陽花學運，也遭民進黨反對，馬批評「太陽花學運份子自以為是愛台灣，事實上是害死台灣。」

關於太陽花，有網友回應「太陽花擋服貿救台灣，看看貿易戰中國現在這副慘樣」、「看看這波關稅，到底誰想害死誰？」。