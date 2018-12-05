回應同婚公投 蔡清祥：明年3月前法案送立院

（中央社記者蕭博文台北5日電）愛家公投過關，法務部長蔡清祥今天在立法院備詢時表示，回應同婚專法公投結果，會依法在明年3月1日前，將同婚專法法案送進立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天舉行全體委員會議，邀請蔡清祥率所屬單位備詢，多名委員針對同婚專法公投案結果與立法進度質詢蔡清祥。

蔡清祥面對中國國民黨籍立法委員林德福質詢時說：「目前應是以專法保障同性婚姻，一定會在明年5月24日前將法案送進立院」；蔡清祥回答國民黨立委許毓仁時也做出同樣回覆，引發民主進步黨籍立委尤美女質疑。

尤美女對蔡清祥說，「身為法務部長，在立法院質詢殿堂上，話不能青菜講講」，指出法律規定公投通過後，行政院要在3個月內將法案送進立法院，「連這點你都不清楚」。

蔡清祥說，依司法院大法官第748號解釋，要在明年5月24日前將法案送進立院；尤美女隨即反駁，表示大法官解釋是指2年期限後若未立法，同性兩人即可依民法登記結婚，不是指行政機關在5月24日前將法案送進立院。

蔡清祥解釋，公投結果已於11月30日公告，因此，明年3月前要將法案送進立院，先前的說法是指釋憲內容，但還沒說完就被斷章取義，完整的說法是除了大法官解釋，還要配合公投法的規定。

另一方面，蔡清祥被許毓仁問到人權問題是否可以公投時說，人權是普世價值，不需要用其他方式證明；至於台灣將同婚納入公投是不是大失誤，蔡清祥則表示不便評論，但人權保護向來是法務部遵循的目標。

許毓仁再問，同婚專法如何確保平等、不歧視，與民法婚姻有何不同；如何給予同性結合實質的婚姻保證，蔡清祥回應，將依大法官釋憲揭示的婚姻自由平等保護意旨進行法制作業，目前還沒定調要採同性婚姻還是同性伴侶，仍在集思廣益中。（編輯：梁君棣）1071205