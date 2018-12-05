1千3百萬線上觀看次數 紐航聖誕短片大秀紐西蘭幽默

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）以創意著名的紐西蘭航空11月30日推出年度節慶短片「最棒的聖誕節（The Nicest Christmas Ever）」，片中17位兒童演員皆是紐航職員的家庭成員，該支聖誕短片除了累積高達1千3百多萬的線上觀看次數外，更在英國倫敦拿下具全球指標性的PRWeek公關大獎。

故事從一位小男孩意外發現自己在聖誕老公公的「調皮鬼黑名單」中說起，面對可能因名列黑名單而收不到聖誕禮物的窘境，他決定挺身而出，成為全球所有調皮鬼的最強後盾，並在擁有橫跨全球航線的紐西蘭航空及其空服員的協助下，共組「全球調皮鬼高峰會」。

影片的最後，小小代表們終於在各國「賣乖宣言」下，成功挽回今年的聖誕節。

本支「最棒的聖誕節」短片延續了紐西蘭航空在2017年所推出的聖誕短片「A Very Merry Mistake」，該短片曾以「紐西蘭式獨特口音」自嘲，除了以此為笑料幽自己一默外，更希望展現這正是紐西蘭航空獨特的「紐西蘭式」特色。

紐西蘭航空全球品牌及內容行銷總經理Jodi Williams表示，紐西蘭航空向來對『傳播歡樂』有著強烈的使命感，這支『最棒的聖誕節』節慶短片除了延續品牌一貫的幽默感，更以紐西蘭式幽默帶給觀眾耳目一新的佳節氛圍。

紐西蘭航空節慶短片《最棒的聖誕節（The Nicest Christmas Ever）》