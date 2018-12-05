2019「愛你依舊」台南二寮雲海、曙光迎元旦

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著時序進入年底，西拉雅國家風景區每年最受歡迎的「二寮元旦迎曙光」活動又來了！台南二寮望日平臺，可一覽曙光與雲海美景，共3,000張入場票，10日開始限量索取。

交通局表示，活動今年邁入第七年，每年都備受民眾2019諧音「愛你依舊」更是別具意義。位於台南市左鎮區的二寮，擁有360度廣闊視野的望日平臺，不需跋山涉水，就可觀賞壯闊美景，飽覽如潑墨畫般充滿詩意的雲海曙光自然景緻，堪稱南台灣日出之最，也是雲海攝影迷聖地。主辦單位今年特別邀請台南藝術大學「彈撥樂團」表演，以優美旋律映襯自然美景。

「二寮元旦迎曙光」活動當天將開放3,000名民眾入場，民眾須於活動前至指定點索取入場票，一起迎接新年曙光。西拉雅國家風景區管理處於新化虎踞營區已規劃完善停車場與接駁車，並於北中南規劃13處索票地點，索票時間自12月10至31日止。第一階段發放「望日平臺」入場票（共計1,000張），索取完畢後進行第二階段，發放一般入場票券（共計2,000張），索完為止，每人每日限索取1次、每次限取2張。

相關資訊請上西拉雅國家風景區管理處網站、臉書粉絲專頁，或洽06-684-0337查詢。

索票地點及時間列表

地點 地址 索票時間 電話 交通部觀光局旅遊服務中心 105臺北市松山區敦化北路240號1樓 (交通部運輸研究所大樓) 08:00~17:00 (週一至週五) (02)2717-3737 交通部觀光局旅遊服務中心 《台中服務處》 408台中市南屯區干城街95號1樓 09:00-17:00

(週一至週五) (04)2254-0809 交通部觀光局高雄國際機場 旅客服務中心 812高雄市小港區中山四路2號 國際航廈1樓(入境大廳) 09:00-23:00

(週一至週日) (07)801-9206 西拉雅國家風景區遊客中心 《處本部》 732台南市白河區仙草里仙草1-1號 08:30~17:00

(週一至週日) (06)684-0337 關子嶺嶺頂資訊站 732台南市白河區關嶺里28-2號 09:00-17:00

(週一至週日) (06)682-3481 南化遊客中心 716臺南市南化區西埔里西埔1之5號 08:30-17:30

(週一至週六)

09:00-17:00

(週日/假日) (06)577-1046 中埔遊客中心 606嘉義縣中埔鄉同仁1-9號 08:30-17:30

(週一至週五)

09:00-17:00

(週六、日) (05)253-0053 新營火車站旅遊服務中心 730臺南市新營區中山路1號 09:30~18:00

(週一至週日) (06)637-8821 臺南火車站旅遊服務中心 701臺南市東區北門路二段4號 08:00~19:00

(週一至週日) (06)229-0082 臺南航空站旅遊服務中心 702臺南市南區機場路775號 09:30~18:00

(週一至週日) (06)335-9209 高鐵臺南站旅遊服務中心 71151臺南市歸仁區歸仁大道100號 09:30~18:00

(週一至週日) (06)600-8338 左鎮月世界旅遊服務中心 713臺南市左鎮區岡林里31號 08:30~17:00

(週一至週日) (06)573-0061 安平旅遊服務中心 708臺南市安平區安平路790號 10:00~18:00

(週二至週日) (06)228-1382

台南二寮觀日亭（圖／臉書＠sirayatrip）