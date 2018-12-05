旅泰當心！台男赴曼谷工作染茲卡

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（5）日宣布，新增一名境外移入茲卡病毒感染病例，為北部60餘歲本國籍男性，於10月前往泰國工作， 11月29日起發病，12月初回台後確診。

該名北部60多歲患者，於10月中旬前往泰國曼谷工作，11月29日起陸續出現發燒、四肢紅疹症狀，因症狀未改善，於12月1日自泰國搭機入境返家後即就醫並住院治療， 12月3日個案已退燒且四肢紅疹消退，經醫師評估後出院返家休養，於今日確診為茲卡病毒感染症。

依據疾管署資料統計，該病例為今年第3例境外移入茲卡病毒感染病例，先前2例分別為菲律賓和越南。另外，經疾管署評估後，提升泰國茲卡病毒旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

離開流行地區後請落實「1+6原則」，暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。