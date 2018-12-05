北市立委補選是否白綠合 林右昌：各種可能都有

（中央社記者呂欣憓台北5日電）民進黨在台北市立委補選是否會和台北市長柯文哲合作備受關注，民進黨代理主席林右昌今天表示，各種可能都有，這要中執會討論，民進黨會全力爭取立委補選勝選。

民進黨台北市長候選人姚文智請辭立委後，士林、大同區一席立委席次將補選，白綠是否合作備受關注。

鏡週刊今天報導，民進黨立法院黨團總召柯建銘11月28日致電柯文哲，表達總統蔡英文與黨內決策人士的善意，姚文智留下的立委遺缺，將尊重柯文哲的提名意見，黨內會採徵召方式取代初選，以示對柯文哲提名人選的尊重。

民進黨下午舉行中執會，將決定台中第5選區和台北第2選區的立委補選提名辦法，對於是否有可能白綠合，林右昌會前受訪表示，各種可能都有，這要中執會討論，黨內同志都很有智慧，民進黨會全力爭取這兩席補選勝選。

柯建銘受訪則表示，上週有一天他看到台北市長選舉驗票的電視新聞，想到柯文哲是老朋友，就想打電話關心柯文哲，但是柯文哲沒接也沒有回電，他也沒有繼續打，「就這麼單純的事情，週刊怎麼寫是他們的事情，但是實情就是如此。」

柯建銘說，他是立法院黨團總召，問他立法院事情他一定會清楚回答，他一向對黨務事情不發言，黨的策略要問林又昌，黨也有提名小組，他不可能越俎代庖。

桃園市長鄭文燦被問到是否選黨主席時表示，執政是一個共同的責任，每個人都不能置身事外，都需要幫助黨度過困難，但他擔任的是市長，時間、角色比較不許可，但他在各方面都會幫忙，就能力所及的範圍貢獻力量。

此外，林右昌昨天在自由時報專訪時提到「民進黨不要再提民進黨過去對台灣民主的貢獻了」，林右昌今天再度表示，民進黨對台灣民主貢獻很大，這是眾所皆知，不需要經常掛在嘴上，讓人民肯定、持續努力比較重要。

林右昌說，台灣經歷三次政黨輪替，民進黨也已經兩次執政，台灣人民沒有虧欠民進黨，反而民進黨未來要用對台灣的奉獻，繼續爭取台灣人的認同和支持，繼續努力拿出成績，對台灣人做出更大貢獻，相信台灣人會給民進黨機會。（編輯：謝佳珍）1071205