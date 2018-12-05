貴婦奈奈夫妻傳抵舊金山　名醫公公黃立雄失聯遭台大開除

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）44歲網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和38歲丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，上週五也就是11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦倆便人間消失。多家廠商、顧客求償無門。

綜合《自由》與《蘋果》報導，被害股東向警方報案，指控貴婦奈奈夫妻倆捲款潛逃，涉嫌詐欺；台北市警局大安分局接獲報案後，昨（4)日向台北地檢署報請指揮，夫婦倆正式被列為詐欺罪被告。據報導，檢警已掌握這對夫婦的出境紀錄，11月30日早上6點30分，2人搭乘長榮航空班機直飛美國舊金山。

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貴婦奈奈的公公黃立雄為婦產科名醫，目前執業登記位於杏立博全診所，並掛名院長。黃立雄同時以報備方式在台大醫院雲林分院擔任兼任主治醫師。由於黃立雄也去向不明，台大雲林分院今(5)日已將他解聘。由於黃立雄並無出境紀錄，目前應還在台灣。

台大醫院雲林分院今宣布，因黃立雄上周五門診時間無故未到診，經多日聯繫均無法連繫上，今早晨會決議即起解聘其兼任主治醫師職務。院方也強調，目前該院院務運作一切正常，絕不會忽視患者權益。

11月2日晚間，貴婦奈奈曾在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，希望大家再給她一些時間：