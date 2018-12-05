保育一大勝利 香奈兒宣布拒用野生動物皮革

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）法國精品龍頭香奈兒（Chanel）宣布，該品牌將不再使用野生動物皮革，如蛇皮、鱷魚皮、蜥蜴皮、魟魚皮等，成了全球首個採取此行動之精品業者，環保人士表示歡迎。

BBC報導，香奈兒時尚事業總裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）表示，如今已益發難以取得無道德疑慮的稀有皮革，皮草亦列入禁用名單，不過香奈兒產品本就不太使用皮草。儘管香奈兒傳奇設計師、｢老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfel）強調，此舉乃品牌自主決定，非涉外來因素，動物保育團體仍表示樂見。

消息一出，善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals，PETA）立刻在Instagram貼文，「2018是設計師們走出石器時代的一年」，並配上一張狐狸照片，壓上「勝利」（VICTORY）的字樣。

據悉，香奈兒網站已於4日將蛇皮包款下架，但帕夫洛夫斯基表示，尚需時間消化現存相關產品，往後香奈兒將把重心放在開發一般皮革以及從農業食品（agri-food）業取得之材質。

其他精品業者也已不再使用皮草，但保育人士希望香奈兒能起帶頭作用，讓更多品牌能起而效法。