保育一大勝利 香奈兒宣布拒用野生動物皮革

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)法國精品龍頭香奈兒(Chanel)宣布,該品牌將不再使用野生動物皮革,如蛇皮、鱷魚皮、蜥蜴皮、魟魚皮等,成了全球首個採取此行動之精品業者,環保人士表示歡迎。

BBC報導,香奈兒時尚事業總裁帕夫洛夫斯基(Bruno Pavlovsky)表示,如今已益發難以取得無道德疑慮的稀有皮革,皮草亦列入禁用名單,不過香奈兒產品本就不太使用皮草。儘管香奈兒傳奇設計師、「老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfel)強調,此舉乃品牌自主決定,非涉外來因素,動物保育團體仍表示樂見。

消息一出,善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,PETA)立刻在Instagram貼文,「2018是設計師們走出石器時代的一年」,並配上一張狐狸照片,壓上「勝利」(VICTORY)的字樣。

據悉,香奈兒網站已於4日將蛇皮包款下架,但帕夫洛夫斯基表示,尚需時間消化現存相關產品,往後香奈兒將把重心放在開發一般皮革以及從農業食品(agri-food)業取得之材質。

其他精品業者也已不再使用皮草,但保育人士希望香奈兒能起帶頭作用,讓更多品牌能起而效法。