行政院甄選新南向短片 傳遞異鄉人台逐夢「新」故事

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）行政院經貿談判辦公室為提升國人對新南向政策的認識，舉辦【新南向•新映象】短片徵選活動，結合創意影片展現豐收的新南向政策成果，獲得各界熱烈迴響，共計81部作品報名參賽，清華大學大馬國際志工團作品《「漁」你相遇》脫穎而出，將於Youtube及公視影音等平台播放。

經貿辦12月4日發佈新聞稿，本屆最高獎項殊榮由清華大學馬來西亞國際志工團的作品《「漁」你相遇》脫穎而出，用細膩影像記錄馬來西亞小漁村，透過心境的轉變，喚醒當地居民的社區意識，作品緊扣新南向政策推廣主軸，並展現與新南向國家間的友善交流，深獲評審青睞，勇奪金質獎殊榮，獲得獎金20萬元及獎狀一幀。

來自亞庫團隊的《遠來的夢想三部曲》闡述印尼、泰國及越南的四位主角，以三個國家、三段故事及三個夢想，串聯起整部作品，以影片傳遞異鄉人在台灣逐夢的過程，以自己的力量追夢及堅持克服一切，獲得評審一致好評，奪下銀質獎殊榮。

奪得銅質獎的哈客麻麻《我愛新堯灣2.0》則以創意MV形式，將影片融合說唱藝術、結合方言特色融入詞曲，充分展現年輕創意元素，成功吸引評審目光，讓人想要更深入瞭解馬來西亞新堯灣地區，甚至親臨造訪，是「南向好厝邊」新南向政策意象的具體展現。

得獎影片除了在行政院網站及Youtube作影像串聯外，還有公視影音平台公視+，並將在新南向政策相關公開場合播放。

清華大學馬來西亞國際志工團作品《「漁」你相遇》