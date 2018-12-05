來不及適應高溫　澳洲上千隻蝙蝠死於熱浪

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）澳洲昆士蘭省北部的濱海城市開恩茲於上(11)月底受熱浪侵襲，造成上千隻眼鏡狐蝠的死亡。當地非政府組織籲民眾勿接觸動物屍體，並協助通報。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，11月底時，一股熱浪侵襲了澳洲昆士蘭省北部的濱海城市開恩茲(Cairns)，當時的溫度為攝氏40度，而且持續了很多天。上千隻不耐熱的眼鏡狐蝠(Spectacled flying fox, 學名：Pteropus conspicillatus)都被熱死。

Bats & Trees Society of Cairns透過社群媒體表示，有許多眼鏡狐蝠幼崽被搶救下來並和其他幼崽一起安置；他們解釋，今年冬季及春季極度乾燥，導致花果生長不良，造成眼鏡狐蝠幼崽的營養不足。

自今年8月開始，一個以搶救眼鏡狐蝠幼崽為名的活動在線上展開。該活動以1萬澳幣(約台幣225,000)為籌措目標，短短三個月的時間已經募得超過1萬澳幣的金額。據該網頁最新張貼的文章說明，在澳洲Edmonton，短短數天已有7,000隻眼鏡狐蝠死亡，他們救下了351隻幼崽。如今，他們的幼崽數量在一週內從250隻攀升到700隻。據估計死於這場熱浪的眼鏡狐蝠，是總族群數的10%，這是受威脅物種的黑暗時期。

對於一隻隻死亡的眼鏡狐蝠屍體，Bats & Trees Society of Cairns說，在現場的人會將牠們一隻隻包好。由於眼鏡狐蝠身上帶有麗沙病毒屬，又稱為狂犬病毒屬，非政府組織請當地民眾，無論是專業人士還是未打預防針的人，避免觸碰到動物屍體，並協助通報動物的所在位置，以利安排人員前往處理。

▲眼鏡狐蝠 (Pteropus conspicillatus). (照片來源：維基百科)