外館臉書專頁名稱改用Taiwan　提升能見度

為藉由新媒體推動公眾外交，外交部鼓勵各駐外館處成立自己的臉書專頁。近來陸續有外館修改原有的粉專名稱，改以Taiwan開頭加上外館所在地點，藉此提升台灣的能見度。

外交部去年7月成立臉書粉絲專頁，也鼓勵各駐外館處設立自己的臉書粉絲專頁，透過新媒體增加國際社會對台灣的了解。外交部國際傳播司司長陳銘政表示，目前已有54個大使館、代表處、辦事處等駐外館處成立自己的臉書粉專。

他說，但因這些外館臉書的名稱與圖案不一致，有時也難以辨識是來自台灣的外館。因此，外交部11月左右去函給有設立臉書的外館，建議外館使用統一圖像以及名稱，希望透過齊一的做法，凸顯台灣的鑑別度。

陳銘政表示，外交部提供統一的圖樣給外館參考使用，也建議外館臉書名稱用Taiwan開頭，加上外館所在地點。由於外館包括大使館、代表處、辦事處等，比起Taipei office，使用Taiwan更為直接、清楚。

他補充說，國傳司只是建議外館，並沒有強制外館一定要更改臉書名稱或是更換圖案。

目前已經更名的外館臉書粉專包括駐丹佛辦事處的臉書名稱為Taiwan in Denver。駐洛杉磯辦事處也在臉書粉絲專頁公告，粉專名稱將於近日改名為Taiwan in Los Angeles。

由於近來東奧正名公投引發關注，對於外交部建議外館臉書更名是否有政治考量，陳銘政強調，沒有政治考量，僅是單純希望外館的臉書有齊一的形象，提升鑑別度，一看就知道是台灣的外館。

他說，推動公共外交，「統一發揮宣傳效果才有用」。

至於推特等其他社群媒體，陳銘政表示，目前有設立推特帳號的外館並不多，外館目前主要是使用臉書，因此希望從臉書開始推動齊一的圖像與名稱。

目前外交部100多個外館中，已有54個外館成立臉書粉絲專頁。陳銘政說，這些臉書專頁粉絲人數累積超過10萬，平均每個月的總瀏覽量超過100萬次。