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【更新快訊】法屬新喀里多尼亞連遭7.5、6.6強震襲擊　恐引起3公尺海嘯

震源深度均為10公里，屬於極淺層強震。

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/12/05 16:12

更新時間: 2018/12/05 16:08 發稿時間: 2018/12/05 14:18

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）最新外電報導，距離前兩起地震發生兩個半小時後，台灣時間14:43左右，新喀里多尼亞又發生規模6.6的極淺層強烈餘震，震源深度仍為10公里。海嘯警報目前並未解除。

以下是稍早報導

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）南太平洋法屬新喀里多尼亞近海在台灣時間今(5)日中午左右接連發生芮氏規模7.5、6.0兩起極淺層強震，美國海洋暨大氣總署已發布海嘯警報。

據美國地質調查局公布的觀測數據，這兩起強震分別發生在台灣時間今天中午12點14分及12點18分，芮氏規模分別為6.0及7.5。震央分別位於「南緯21.981度，東經169.316度」及「南緯21.968度，東經169.446度」，震源深度均為10公里，屬於極淺層強震。

太平洋海嘯警告中心指出這種強震可能引起危險的海嘯(hazardous tsunami waves) 美國國家海洋暨大氣總署​ (National Oceanic and Atmospheric Administration​)警告說新喀里多尼亞​與萬那杜沿海可能發生1至3公尺的海嘯 。斐濟也可能發生1公尺高的海嘯。

新喀里多尼亞距離澳洲大約1450公里。
地震
海嘯
新喀里多尼亞

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