民進黨代理黨主席林右昌：不要再講過去事蹟了

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）民進黨代理黨主席林右昌接受國內媒體專訪指出，「民進黨過去對台灣民主化有重大的貢獻甚至犧牲，但歷經政黨輪替，民進黨也兩度執政，許多台灣人民已經覺得不欠民進黨了，民進黨不應再把過往的事蹟掛在嘴邊，要靠未來對台灣的貢獻，重新爭取人民的支持與認同。」

民進黨4日召開中執會，討論黨主席改選及台北市、台中市立委補選事宜，至於黨主席的改選期程，預計下週一（10日）開放候選人登記到14日，接著展開協商。

代理黨主席、同時成功連任基隆市長的林右昌接受自由時報專訪時表示，一定會有適當的人選出來領導民進黨，也表明自己只是新生代來暫代救火，暗示不參選。

林右昌指出，民進黨在這次地方選舉不止是大敗，更是慘敗，唯有反躬自省才有改革、進步的空間，「此時此景別再緬懷過去了，這是很重要的態度。過去縱然有很多貢獻，但時代已經走到這個時間點，不需要再去講過去的事情了。」

林右昌強調，他長期受到民進黨的栽培，不能在黨危急的時刻棄黨於不顧，他會扮演好在關鍵時刻穩住民進黨的角色。不過至於是否進一步參選黨主席？林右昌回應黨主席只是暫代，未來仍會以基隆市政為重。

尋求連任的基隆市長林右昌政績獲市民肯定，獲得10萬1773票、得票率54.13%，超越上次的10萬1010票順利連任，國民黨基隆市長候選人謝立功苦吞2連敗。