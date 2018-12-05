否認新系逼宮傳言 蔡其昌：賴清德不會選2020

（中央社記者溫貴香台北5日電）立法院副院長蔡其昌今天說，民進黨同在一條船上，船沉了，派系也下不了船，沒有切割與逼宮的事，蔡其昌並表明支持總統蔡英文連任，強調賴清德不選2020，也不會選黨主席。

民進黨九合一選舉挫敗，被視為新潮流系的蔡其昌日前說，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊將在適當時間點再度請辭，被解讀為新系逼宮、與蔡英文切割。

蔡其昌上午接受廣播節目專訪時駁斥「逼宮說」，他表示，民進黨2008年敗選歷歷在目，哪有什麼逼宮、切割的問題？民進黨的命運就是綁在一起、同在一條船上，船沈了，沒有任何一個派系可以下船。

關於賴清德去留問題，蔡其昌說，賴清德身為行政院長，對敗選相當自責，明後兩天立法院將審議行政院附屬單位預算，接下來還有108年度預算，都做妥適安排後，「賴院長應該會有一些看法」，賴清德如果押幾月幾號要走人，行政院政令還出得了行政院嗎？

至於後年的總統大選，蔡其昌表示，他支持蔡總統連任，賴清德也已多次表明不選2020，目前能做的，就是改變總統的領導風格、調整政策，重拾人民信任；這些建議他都已單獨面告蔡總統「總統很認真聽」。

蔡其昌指出，蔡總統很多領導風格要調整，例如決策速度要快、應該站出來領導黨與社會溝通與對話，而不是花很多時間在政策研究。

對於民進黨主席改選一事，蔡其昌說，就他所知，賴清德不會選黨主席，而他個人則推薦文化部長鄭麗君，也與鄭麗君通過電話，但鄭麗君不置可否。（編輯：陸倩瑤/謝佳珍）1071205