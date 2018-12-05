加拿大：暖化將影響北極熊與鮭魚等物種存續

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）加拿大瀕危野生動物狀況委員會3日發布新聞稿表示，受氣候變遷影響與棲息地的縮減，加拿大的生物多樣性將喪失部分代表性物種。

綜合外媒報導，加拿大瀕危野生動物狀況委員會(COSEWIC)表示，北美洲最常見的梣樹(Fraxinus nigra Marshall)、加拿大陸地上最大的掠食動物-北極熊(Ursus maritimus)，還有列為瀕危的國王鮭(Oncorhynchus tshawytscha)都將從加拿大消失。

今年夏天，如預測一樣，北極區受全球暖化影響，夏季的時間變長造成浮冰融化。身為全球抗氣候變遷的標誌的北極熊，COSEWIC表示，該物種捕獵海豹將會越來越困難。根據加拿大於2011年的普查，當時有1萬5500隻北極熊生活在這個國家。雖然北極熊尚未面臨滅絕的威脅，但牠的未來仍是未知。COSEWIC在1991年時就發出警訊表示，北極熊的狀態令人擔憂。

另外，對於過去數量眾多且會洄游的國王鮭，該委會發現與之同多的13種鮭魚也有銳減的情況，當中的8種已列為瀕危，其他4種則是近危，另一種則是無危。而造成該物種面臨消失的原因有：興建水霸、漁業過渡捕撈、自然棲息地的破壞還有外來物種的人侵。

最後則是常見的梣樹，也是加拿大的代表樹。短短20年，受梣樹綠吉丁蟲（emerald ash borer, Agrilus planipennis Fairmaire, 1888）的影響，已經造成五大湖的二十億棵梣樹死亡。其他城市公園，如多倫多、蒙特婁、渥太華等也損失了不少梣樹。