〈時評〉 「核」去「核」從？

關於核電的去從，一些所謂核電專家與擁核人士最津津樂道的，一向有三：一、核電絕對安全！二、核電最乾淨！三、核電最便宜！事實，又是如何呢？

首先，從核電或科技的觀點看，美國、前蘇聯、日本都佔有重要的先驅地位。在美國三哩島、蘇聯車諾比、日本福島相繼發生核電廠輻射外洩意外後，核電廠絕對安全的神話已經變成讓人笑不出來的笑話！什麼防震幾級、防海嘯幾公尺，都出現人算不如天算的疑慮！今天，純粹從機率的觀點看，全球運行中核反應爐為數四四0座，加上少數先前已除役者，其中竟然有三座出過聳人聽聞的輻射意外，比率之高，是統一發票對中二百元機率的兩倍，嚇不嚇人？

其次，燃煤發電有空污、太陽能版內藏世紀之毒、風力渦輪帶來噪音污染，都是事實；問題是，核電廠排水口附近的珊瑚白化，同樣是事實，加上核廢料的遺毒，那來的核電最乾淨？

核一廠一號機的運轉執照於本月五日到期，後續的核電廠除役作業，台電規劃花廿五年完成建築物拆除和土地復原，預估耗費成本可能達上千億元（經驗告訴我們，台電最後的實際花費，應該比預估的高出許多許多）。這還是可以花錢消災的部分！更讓人頭痛的是，核一廠（以及核二、核三）的核廢料，不是要再花多少千億去終極處置，而是根本境內、境外都無法找到終極處置的問題！有核電廠就一定有核廢料，核廢料未來要如何終極處置、要花多少錢都未知的情況下，核電的成本根本無從算起，又那來的核電最便宜？

擁核的中國國民黨，其從政黨員朱立倫、侯友宜，對重啟核四已不約而同亮出推三阻四的態度，對新北市成為核廢料最終貯存場更是斬釘截鐵說「不」，無異是對核電狠狠打臉！只不知道，台北柯文哲、台中盧秀燕、高雄韓國瑜，有誰敢說出歡迎核廢料最終貯存場設在台北、台中、高雄的？吾人拭目以待！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）