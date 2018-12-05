外交小尖兵種籽隊出爐 將赴越、菲參訪促交流

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「107年外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動」全國決賽於12月1日在公共電視臺攝影棚順利舉行，全國前5名優勝隊伍依序為桃園市立武陵高級中學、臺南市德光高級中學、彰化縣私立精誠高級中學、國立政治大學附屬高級中學及臺北市私立薇閣高級中學。外交部將安排前3名優勝隊伍組成「107年外交小尖兵代表團」赴越南及菲律賓參訪交流。

第4及第5名優勝隊伍則各獲頒獎金新臺幣2萬5千元。

外交部將安排本屆小尖兵代表團參訪越南及菲律賓政府機構、國際組織、智庫及非政府組織，並與當地青年學生代表進行對話，就雙方國情發展及人文風情深入交流，以助於深耕新南向國家青年世代友我人脈，發揮青年外交成效。

本次決賽也選出包括台北市私立復興實驗高級中學與台南市私立慈濟高級中學等5支表現優良隊伍，頒布獎狀及獎金新台幣1萬元，而另7支佳作隊伍分別為臺中市私立立人高級中學、明德學校財團法人臺中市明德高級中學等，各獲頒獎金5千元。

決賽包含話劇表演、英語即席演講及益智問答等三階段競賽，話劇表演主題為「前進新南向，青年新方向」，而英語即席演講題目為「你認為臺灣在哪方面最具國際競爭力且能成為我國推展外交的優勢﹖」

益智問答題目範圍則涵括國際時事、我國對外關係及國際禮儀等。全國決賽的精采過程將於明（108）年1月25日12點「公視+」，1月26日上午9點在公視一台，以及2月2日上午10點在公視三台播出。