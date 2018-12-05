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破解囤積症成為整理達人　林秀艷20年血淚心路歷程

整理收納聽起來很平常，但實際上學問很大。林秀艷分享的，就是她花費20年與雜物搏鬥、血淚斑斑尋找自我的心路歷程!

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/12/05 12:03

林秀艷在益品書屋演說。台灣英文新聞/宇妍 攝影

（台灣英文新聞／宇妍 採訪報導）2018年漸漸接近尾聲，又到了該向過去道別，迎接新年的時刻。

你是否經常面對一大堆「食之無味，棄之可惜」的陳年舊物，不知道該如何處理，因此家裡總是一團亂？甚至亂到連自己都不想待在家裡，經常想往外面跑呢？

或許你可能和某些人一樣，得了所謂的「囤積症」而不自知？！

整理收納專業諮詢師林秀艷，今年2018年10月16日在北市仁愛路益品書屋，舉行個人第47場演說「整理你的家，創造新人生」，分享她整理雜物的心得與秘訣。

到今年12月為止，她總共已進行將近60場關於整理收納的演說。演講對象從小學生、國中生、大學、教師、家事清潔公司、家庭主婦、上班族乃至扶輪社成員，不一而足。

桃園娘家的房子。​台灣英文新聞/宇妍攝影

整理收納聽起來是再平常不過的事，但實際上卻有很大學問。林秀艷分享的，正是她花費20年與雜物搏鬥、血淚斑斑尋找自我的心路歷程!

人說久病成良醫，或許就是這個道理!　（林秀艷)

林秀艷表示，原先她也不是很會整理，更因受到媽媽「勤儉持家」習慣影響，她從小耳濡目染，看到有用的東西，就想留下來。但也因為如此，她培養出成很強的「收納」功力。用比較負面的詞來形容，就是「囤積症」!

沒結婚前，林秀艷娘家在桃園的房子，原本只有兩層樓，後來因為東西太多不夠放，竟然加蓋到五樓！

圖片來源: 林秀艷

結婚後搬到南崁，又因緣際會在10多年前搬到台北，她發現要將南崁40多坪的雜物放進20多坪的空間內，是不可能的任務，然而因為每件物品都具有濃厚的情感無法割捨，因此開啟了長達10年痛苦糾結的「塞塞塞」收納人生….直到兩年多前的一次大徹大悟才毅然決定將所有讓空間顯得雜亂的物品都丟掉，但也從此改變了她的人生，從黑白變彩色。​

林秀艷說，整理你的家，真的可以創造新人生。她和許多人一樣，因為愛自己，常常不經思考就花錢買東西，造成住家越來越雜亂，買東西的剎那很快樂，但買回家後只覺得陣陣空虛襲來。

好笑的是，林秀艷台北的家, 98%的物品都是她跟兩個女兒的先生的只佔2%這可能也是許多家庭共通的狀況。

「整理」是我人生中花費最多精神和時間在做的事，從20多年前開始甚至更早我就在整理只是那時候，所謂的整理其實是收納，把一切東西收起來放抽屜放櫥櫃，不夠放，再買收納箱來放再不夠放，再繼續買收納箱來放只因為我認知的整理過程是沒有「丟東西」的概念，因此年復一年，日復一日，東西越來越多，越來越多..... (林秀艷)

台灣英文新聞/宇妍攝影

直到她經歷結婚、搬家、生小孩、養育小孩的過程。身為專職家庭主婦，一方面要維護家裡的整齊舒適，一方面要煮飯洗衣還得要照料兩個小孩，經常覺得力不從心。

再加上家裡的東西一多就會亂，情緒容易不穩定，覺得生活過得好無奈!

大約11年前秀艷接觸到一本整理的書，那是她第一次有丟東西的概念。書上說:「很多的東西都是不需要的，你要把它們丟掉!」但對當時的她來講，「丟東西」不只是一個震撼的概念，也是無法認同的做法，因為感覺好浪費！

然而也因這本書的啟發丟東西的意識開始在她心裡萌芽。接下來將近10年的時間她最常做的事情就是移動家具！把家具的位置換來換去然而每次整理好的環境都很快的就復亂！

直到有一天她突然下定決心把很多所謂的雜物給丟棄包括10年前、20年前、30年前一直捨不得丟以為會用到的東西。

按照書裡所講的那些所謂雜物的概念，我就這麼把物品全丟了，當下定決心放手移除雜物之後，我的心豁然開朗，我發現我得到了解藥，突然明白這幾年阻礙我生命成長的原因，原來就在我擁有的東西裡面,我…...想要的太多了~

我對自己的不肯定，在我的擁有物裡，可以看得到!

我對未來的恐懼，沒有安全感，在我的擁有物裡，可以看得到!

我對所有人、事、物的貪念，在我的擁有物裡可以看得到!

我的不滿足，我的比較，我的忌妒，我想要這個、想要那個的無限慾望，在我的擁有物裡都可以看得到!

這個領悟讓林秀艷非常興奮。在東西變少的過程、她的心情也越來越好!

跟小朋友談整理收納。林秀艷提供

跟自己的女兒一起幫家裡大掃除。林秀艷提供

對孩子她更有耐心對老公越來越體貼情緒越來越穩定的過程美妙美好的事情也開始越來越多…...

林秀艷說，收納不等於整理。整理是化繁為簡的過程！有秩序的家，可讓我們身心靈常保平衡與喜悅。

演講過程中，她還提到一個女企業家的例子。這位女企業家特別邀請秀艷去她家住，以便進行入屋整理。

剛開始整理時，女企業家就哭到不行，因為秀艷準備幫她丟掉的衣服，每件都是花了上萬元買來的。叱吒商場的女企業家在整理的過程中，看到了自己的浪費，與管理衣服這方面的無能。

最後她在秀艷協助下，丟掉重達70多公斤的名牌衣服，還有20多雙已經無法派上用場的鞋子。

秀艷說，整理自己的家，也可以創造新人生。這一點都不誇張。因為清除雜物，才能清除心靈的塵埃，整理的價值是透過清除的過程，看見心靈的雜物，並且進而了解自己真正的喜好、與生活的價值，最終讓心靈輕鬆舒暢，「整理東西，就是最好了解自己的方式」。

秀艷老師說，當你修復你的外在世界時，內心也會有相應的變化。

兩者相互影響之下，認識的人會不同，購買物品時會更有智慧、更精緻，甚至原本覺得是討厭鬼的另一半，都會變成暖男或者貼心女~~大家不妨試試看！

第51場演說。林秀艷提供
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