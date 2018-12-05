破解囤積症成為整理達人　林秀艷20年血淚心路歷程

（台灣英文新聞／宇妍 採訪報導）2018年漸漸接近尾聲，又到了該向過去道別，
你是否經常面對一大堆「食之無味，棄之可惜」
或許你可能和某些人一樣，得了所謂的「囤積症」而不自知？！
整理收納專業諮詢師林秀艷，今年2018年10月16日在北市仁愛路益品書屋，舉行個人第47場演說「整理你的家，
到今年12月為止，她總共已進行將近60場關於整理收納的演說。
桃園娘家的房子。台灣英文新聞/宇妍攝影
整理收納聽起來是再平常不過的事，但實際上卻有很大學問。林秀艷分享的，正是她花費20年與雜物搏鬥、
人說久病成良醫，或許就是這個道理! （林秀艷)
林秀艷表示，原先她也不是很會整理，更因受到媽媽「勤儉持家」
沒結婚前，林秀艷娘家在桃園的房子，原本只有兩層樓，後來因為東西太多不夠放，竟然加蓋到五樓！
圖片來源: 林秀艷
結婚後搬到南崁，又因緣際會在10多年前搬到台北，
林秀艷說，整理你的家，真的可以創造新人生。她和許多人一樣，因為愛自己，
好笑的是，林秀艷台北的家, 98%的物品都是她跟兩個女兒的。先生的只佔2%。這可能也是許多
「整理」是我人生中花費最多精神和時間在做的事，從20多年前開
始甚至更早我就在整理。只是那時候，所謂的整理其實是收納， 把一切東西收起來放抽屜放櫥櫃，不夠放，再買收納箱來放。再不夠 放，再繼續買收納箱來放！只因為我認知的整理過程是沒有「 丟東西」的概念，因此年復一年，日復一日，東西越來越多， 越來越多..... (林秀艷)
台灣英文新聞/宇妍攝影
直到她經歷結婚、搬家、生小孩、養育小孩的過程。
再加上家裡的東西一多就會亂，情緒容易不穩定，覺得生活過得好無奈!
大約11年前秀艷接觸到一本整理的書，
然而也因這本書的啟發，丟東西的意識開始在她心裡萌芽。
直到有一天，她突然下定決心，把很多所謂的雜物給丟棄，包括10年前、20年前、30年前一直捨不得丟，以為會用到的東西。
按照書裡所講的那些所謂雜物的概念，我就這麼把物品全丟了，
當下定決心放手移除雜物之後，我的心豁然開朗， 我發現我得到了解藥，突然明白這幾年阻礙我生命成長的原因， 原來就在我擁有的東西裡面,我…...想要的太多了~
我對自己的不肯定，在我的擁有物裡，可以看得到!
我對未來的恐懼，沒有安全感，在我的擁有物裡，可以看得到!
我對所有人、事、物的貪念，在我的擁有物裡可以看得到!
我的不滿足，我的比較，我的忌妒，我想要這個、
想要那個的無限慾望，在我的擁有物裡都可以看得到!
這個領悟，讓林秀艷非常興奮。在東西變少的過程、
跟小朋友談整理收納。林秀艷提供
跟自己的女兒一起幫家裡大掃除。林秀艷提供
對孩子她更有耐心，對老公越來越體貼，情緒越來越穩定的過程，美妙
林秀艷說，收納不等於整理。整理是化繁為簡的過程！有秩序的家，可讓我們身心靈常保平衡與
演講過程中，她還提到一個女企業家的例子。這位女
剛開始整理時，女企業家就哭到不行，
最後她在秀艷協助下，丟掉重達70多公斤的名牌衣服，還有20多雙已
秀艷說，整理自己的家，也可以創造新人生。這一點都不誇張。因為清除雜物，才能清除心靈的塵埃，
秀艷老師說，當你修復你的外在世界時，內心也會有相應的變化。
兩者相互影響之下，認識的人會不同，購買物品時會更有智慧、
第51場演說。林秀艷提供