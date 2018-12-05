破解囤積症成為整理達人　林秀艷20年血淚心路歷程

（台灣英文新聞／宇妍 採訪報導）2018年漸漸接近尾聲，又到了該向過去道別， 迎接新年的時刻。

你是否經常面對一大堆「食之無味，棄之可惜」 的陳年舊物，不知道該如何處理，因此家裡總是一團亂？甚至亂到連自己都不想待在家裡，經常想往外面跑呢？

或許你可能和某些人一樣，得了所謂的「囤積症」而不自知？！

整理收納專業諮詢師林秀艷，今年2018年10月16日在北市仁愛路益品書屋，舉行個人第47場演說「整理你的家， 創造新人生」，分享她整理雜物的心得與秘訣。

到今年12月為止，她總共已進行將近60場關於整理收納的演說。 演講對象從小學生、國中生、大學、教師、家事清潔公司、家庭主婦、 上班族乃至扶輪社成員，不一而足。

桃園娘家的房子。​台灣英文新聞/宇妍攝影

整理收納聽起來是再平常不過的事，但實際上卻有很大學問。林秀艷分享的，正是她花費20年與雜物搏鬥、 血淚斑斑尋找自我的心路歷程!

人說久病成良醫，或許就是這個道理! （林秀艷)

林秀艷表示，原先她也不是很會整理，更因受到媽媽「勤儉持家」 習慣影響，她從小耳濡目染，看到有用的東西，就想留下來。但也因為如此，她培養出成很強的「收納」功力。 用比較負面的詞來形容，就是「囤積症」!

沒結婚前，林秀艷娘家在桃園的房子，原本只有兩層樓，後來因為東西太多不夠放，竟然加蓋到五樓！

圖片來源: 林秀艷

結婚後搬到南崁，又因緣際會在10多年前搬到台北， 她發現要將南崁40多坪的雜物放進20多坪的空間內， 是不可能的任務，然而因為每件物品都具有濃厚的情感無法割捨，因 此開啟了長達10年痛苦糾結的「塞塞塞」收納人生….直到兩年多前的 一次大徹大悟才毅然決定將所有讓空間顯得雜亂的物品都丟掉， 但也從此改變了她的人生，從黑白變彩色。​

林秀艷說，整理你的家，真的可以創造新人生。她和許多人一樣，因為愛自己， 常常不經思考就花錢買東西，造成住家越來越雜亂， 買東西的剎那很快樂，但買回家後只覺得陣陣空虛襲來。

好笑的是，林秀艷台北的家, 98%的物品都是她跟兩個女兒的。先生的只佔2%。這可能也是許多 家庭共通的狀況。

「整理」是我人生中花費最多精神和時間在做的事，從20多年前開 始甚至更早我就在整理。只是那時候，所謂的整理其實是收納， 把一切東西收起來放抽屜放櫥櫃，不夠放，再買收納箱來放。再不夠 放，再繼續買收納箱來放！只因為我認知的整理過程是沒有「 丟東西」的概念，因此年復一年，日復一日，東西越來越多， 越來越多..... (林秀艷)

台灣英文新聞/宇妍攝影

直到她經歷結婚、搬家、生小孩、養育小孩的過程。 身為專職家庭主婦，一方面要維護家裡的整齊舒適， 一方面要煮飯洗衣還得要照料兩個小孩， 經常覺得力不從心。

再加上家裡的東西一多就會亂，情緒容易不穩定，覺得生活過得好無奈!

大約11年前秀艷接觸到一本整理的書， 那是她第一次有丟東西的概念。書上說:「 很多的東西都是不需要的，你要把它們丟掉!」但對當時的她來講， 「丟東西」不只是一個震撼的概念，也是無法認同的做法， 因為感覺好浪費！

然而也因這本書的啟發，丟東西的意識開始在她心裡萌芽。 接下來將近10年的時間，她最常做的事情就是移動家具！ 把家具的位置換來換去，然而每次整理好的環境，都很快的就復亂！

直到有一天，她突然下定決心，把很多所謂的雜物給丟棄，包括10年前、20年前、30年前一直捨不得丟，以為會用到的東西。

按照書裡所講的那些所謂雜物的概念，我就這麼把物品全丟了， 當下定決心放手移除雜物之後，我的心豁然開朗， 我發現我得到了解藥，突然明白這幾年阻礙我生命成長的原因， 原來就在我擁有的東西裡面,我…...想要的太多了~

我對自己的不肯定，在我的擁有物裡，可以看得到! 我對未來的恐懼，沒有安全感，在我的擁有物裡，可以看得到! 我對所有人、事、物的貪念，在我的擁有物裡可以看得到! 我的不滿足，我的比較，我的忌妒，我想要這個、 想要那個的無限慾望，在我的擁有物裡都可以看得到!

這個領悟，讓林秀艷非常興奮。在東西變少的過程、 她的心情也越來越好!

跟小朋友談整理收納。林秀艷提供

跟自己的女兒一起幫家裡大掃除。林秀艷提供

對孩子她更有耐心，對老公越來越體貼，情緒越來越穩定的過程，美妙 美好的事情也開始越來越多…...

林秀艷說，收納不等於整理。整理是化繁為簡的過程！有秩序的家，可讓我們身心靈常保平衡與 喜悅。

演講過程中，她還提到一個女企業家的例子。這位女 企業家特別邀請秀艷去她家住，以便進行入屋整理。

剛開始整理時，女企業家就哭到不行， 因為秀艷準備幫她丟掉的衣服，每件都是花了上萬元買來的。 叱吒商場的女企業家在整理的過程中，看到了自己的浪費， 與管理衣服這方面的無能。

最後她在秀艷協助下，丟掉重達70多公斤的名牌衣服，還有20多雙已 經無法派上用場的鞋子。

秀艷說，整理自己的家，也可以創造新人生。這一點都不誇張。因為清除雜物，才能清除心靈的塵埃， 整理的價值是透過清除的過程，看見心靈的雜物， 並且進而了解自己真正的喜好、與生活的價值，最終讓心靈輕鬆舒暢，「整理東西，就是最好了解自己的方式」。

秀艷老師說，當你修復你的外在世界時，內心也會有相應的變化。

兩者相互影響之下，認識的人會不同，購買物品時會更有智慧、 更精緻，甚至原本覺得是討厭鬼的另一半，都會變成暖男或者貼心女 ~~大家不妨試試看！

第51場演說。林秀艷提供