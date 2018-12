台師大藝術文化論壇　突破限制吸引破百人潮

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)由國立台灣師範大學表演藝術學院舉辦的「藝術管理及行銷論壇」,邀請來自紐約的國際知名學者以「藝術教育改變社會」為題演講,另也包含20位海內外產學界專家共交流,精彩活動聚集破百人潮。

甫於近日落幕的「藝術管理及行銷論壇」,由台師大表演藝術研究所及學士學位學程主辦,論壇特別邀請紐約市立大學表演藝術管理碩士班教授 Dr. Tobie S. Stein以「藝術教育改變社會」(Arts Education and Social Change in the Performing Arts)為題發表演說,同時,也邀請20位海內外學界及產業界名家,針對「文化領導力」與「藝術行銷力」進行全天的論述交流。



論壇吸引超過180位參與者,原本僅容納得下120個人的場地,首次出現加上大批臨時座椅的盛況。(圖/台師大)

上午的論壇由 Dr. Stein的「藝術教育改變社會」演講開啟序幕,他透過紐約愛樂的「非常年輕作曲家」(Very Young Composers)計畫、美國芭蕾劇場 「Plié」計劃,與Stella Adler Youth Group等三個動人案例,說明藝術對於社會的影響力以及變革力。

台師大表演藝術研究所所長夏學理以「社會流動力」呼應Dr. Stein鼓舞人心的演說,夏學理表示,明(2019)年表演所15週年所慶時,全所師生將結合外部資源,一起為具有表演藝術天份的弱勢學童創造藝術學習及表現機會,讓藝術成為改變學童人生的驅動力。



台師大表演藝術研究所所長夏學理就「社會流動力」為題演説(圖/台師大)

下午的論壇,台師大表演藝術研究所教授何康國,同時也身為台北市立交響樂團團長,則以「台北文藝復興」為題,說明台北市立交響樂團透過「融合」、「多元呈現」與「拼貼」的方式,帶給觀眾既復古又創新的音樂饗宴,同時也強化城市的文化風情與樣貌。

另外,南京藝術學院的音樂學院院長范曉峰、南京藝術學院的天星音樂劇學院院長周建明、以及原創音樂劇「你好,青春」出品人及編劇秦坤以實例分享音樂劇教育與產業合作;以雜誌Vogue聞名的康泰納仕樺舍集團董事總經理劉震紳就「藝術X改變X城市」、「藝術X行銷X時尚」兩個子題,分別從產業、實務面分享經典案例與獨到觀點。

「藝術管理及行銷論壇」論壇聚集藝術以及文化產業優秀的人才,透過精彩且多元的交流,激盪出創意的火花,更多詳情請上台師大臉書或官網查詢。