金車噶瑪蘭威士忌10週年　推出限量超值「剛柔並濟」酒款

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金車噶瑪蘭10年前推出首瓶「單一麥芽威士忌」開啟台灣威士忌新章節，品質深受國際肯定，今（2018）年適逢上市10週年，金車噶瑪蘭今（4）日加碼推出限量超值酒款。



限量紀念禮盒大膽運用破格方式，展現兩款不同風味的威士忌，其一剛一柔的互補特性，相映而成的「X」字樣，交織出金車噶瑪蘭10年得來不易的甜美碩果，意義非凡。（圖/金車噶瑪蘭）

「噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌」是經典的噶瑪蘭威士忌，為該酒廠主打的第一瓶普飲酒款，希望讓更多人嘗試噶瑪蘭威士忌。

適逢上市10週年，金車噶瑪蘭推出限量麥芽威士忌禮盒共2款，皆為熟成自法國波爾多一級酒莊的珍稀葡萄酒桶，產區分別來自瑪歌以及波雅克，每款禮盒全球限量僅有各3000組，今日起於台灣搶先販售。

總經理李玉鼎表示，威士忌年產量900萬至1000萬瓶，成為集團繼咖啡之後第二大事業體，隨著品牌力越來越強，接下來10年將進入高成長期。

台灣第一座威士忌酒廠「金車噶瑪蘭酒廠」位於宜蘭，座落於山海交融的蘭陽平原，伴隨著亞熱帶氣候的更迭，金車集團董事長李添財表示，10年過去，噶瑪蘭在世界上獲得一些不錯的評價與成績，都證明我們堅持品質第一的信念是正確的，未來也會這樣繼續堅持下去，做到最好，成為台灣第一座百年威士忌酒廠！



金車集團董事長李添財(中)以及金車集團總經理李玉鼎（右），共同歡慶金車噶瑪蘭今日上市10周年（圖/金車噶瑪蘭）

金車噶瑪蘭威士忌的品質在國際上有目共睹，今年3月，金車集團董事長李添財與總經理李玉鼎，更共同獲頒WWA世界威士忌競賽 (World Whiskies Awards)中的威士忌名人堂 (Hall of Fame)，開創台灣威士忌歷史，使台灣成為深受世界肯定的威士忌產區。

除此之外，金車噶瑪蘭威士忌至今也已榮獲超過280面國際大賽金牌肯定，其中更包含8次世界威士忌冠軍，以及5座世界性酒廠冠軍獎盃。

歡慶意義非凡的十周年，金車噶瑪蘭同步推出2款限量紀念禮盒，分別為帶有焦糖及黑糖香氣的「噶瑪蘭波爾多瑪歌產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌」、帶有莓果芳香及煙燻味的「噶瑪蘭波爾多波雅克產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌」，紀念酒款以時鐘為包裝設計概念，象徵著10年來時間的流動，也代表著噶瑪蘭威士忌年又一年的成長軌跡。限量禮盒一個售價8,800，購買請至全台金車噶瑪蘭展售中心。