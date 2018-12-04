新突破！鞏固性免疫治療 提高肺癌第三期根治機會

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）平時有運動習慣的48歲蔡先生，今年年初半夜如廁時突然昏倒，送醫後，意外發現肺部長了一顆直徑4.6公分的腫瘤，醫師告知為肺癌第三期末，且腫瘤已經大到無法動手術切除，但在接受同步放化療後腫瘤縮小了2.2公分，接續12次「鞏固性免疫治療」後，腫瘤竟然不見了！

台灣肺癌學會理事長陳育民教授表示，肺癌從去年八月開始被稱為『新國病』，根據歷年癌登統計，每年新增超過一萬三千人的肺癌患者，逾四分之三確診時已屬於第三、四期，已無法像早期患者透過手術等方式達到根治。

「鞏固性免疫治療的出現，有機會翻轉第三期肺癌患者的命運。陳育民理事長指出，免疫治療的出現，可增加第三期非小細胞肺癌患者，挑戰根治的機會。一般而言，病患接受同步放化療，可殺死大部分癌細胞，甚至有機會根治，但仍可能有部分殘存的癌細胞，無法徹底消除。

目前而言，對無法開刀的第三期非小細胞肺癌病患，約有一成患者能存活達五年。這時，如果接續在同步放化療後，再給予鞏固性免疫治療，可望透過活化免疫系統，讓體內殘餘的癌細胞被免疫系統辨識打擊，增加第三期肺癌患者挑戰根治疾病的機會。

台北榮民總醫院放射腫瘤科陳一瑋醫師指出，在接受免疫療法前，需要先做同步放化療，但以往多數人認為放射線治療有會燒焦皮膚、痛苦煎熬的刻板印象。但是放射線治療是治療肺癌的重要方法，加上放射治療技術發展，立體定位技術近年來已有長足進步，透過放射線治療可有效活化腫瘤附近的免疫細胞，再接續鞏固性免疫治療，才能將藥物功用發揮到最大值。呼籲患者不要因為害怕，就對同步放化療卻步，唯有積極配合醫囑，才能掌握機會，挑戰根治肺癌！