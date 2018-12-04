結合晶華酒店物管與樂富資本投行專業　樂富一號不動產投資信託基金掛牌上市

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）由晶華酒店集團擔任不動產管理機構之樂富一號不動產投資信託基金 (Millerful No.1 REIT），將於12月5日（周三）於台灣證券交易所掛牌上市， 基金代號：01010T，最終募集之金額為新台幣105.8億元 。

樂富一號與德國最大退休基金BVK合作，將各別購入「 台茂購物中心」50%之產權，此為年營收 60 億元，位於南崁商圈、穩坐桃園百貨業第一名的商場。另外， 樂富一號將購入位於羅斯福路和平東路交叉口、 捷運古亭站九號出口旁之「大都市國際中心」部份樓層， 此二物業均有100%之穩定出租率，兼具收益之分散性及成長性。

預計投資標的則包括內湖科學園區內著名辦公大樓「NASA科技總 署大樓」部份樓層及由日本三大旅行社之一－H.I.S旗下之洛碁 驛飯店承租、鄰近台北車站及機場捷運、日本客源充沛穩定之「 松麟企業大樓」等。

此外，樂富一號將是台灣唯一一檔投資於海內外REITs的不動產 投資信託基金。此次的募集額度中，規劃以20~25億投資國內外 REITs，並將以各國前10名的大型REITs為投資主力， 投資人將可間接持有新加坡、日本、香港及美國等地REITs。

樂富一號之物業管理機構， 為晶華國際酒店集團與樂富資本共同出資之「 晶華公寓大廈管理維護股份有限公司」， 借重潘思亮董事長領軍之晶華酒店的全球物業管理經驗， 有效提升物業的管理品質，及大型管理集團的採購議價能力， 有效降低管銷維護成本，讓持有標的獲得更高的資產價值。

在基金投資策略面上，是由樂富資本負責。 樂富資本主要由投資銀行界資深人士，曾任野村證券台灣區總裁、 雷曼兄弟證券董事長翁明正，及曾任德意志銀行董事、 麥肯錫顧問的林超驊共同成立， 以豐厚的投資銀行經驗提供靈活的財務分析以及與資本市場接軌。