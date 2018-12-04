用人允更謹慎 韓國瑜：將附帶詢問有無官司

（中央社記者王淑芬高雄4日電）昨天才公布高市府小內閣人事就發生準原民會主委林國權因案被起訴而宣布放棄職務，韓國瑜今天表示，未來用人會更謹慎，並會附帶詢問有無司法問題，不能讓團隊成員操守被質疑。

高雄市長當選人韓國瑜今天下午在國民黨高雄市黨部接受媒體採訪提問，他針對林國權為免官司影響團隊形象而宣布放棄原民會主委一事做上述表示。

韓國瑜說，他了解大家對新市府團隊用人標準要求很高，允諾團隊未來用人會謹慎。他說，林國權為不給團隊帶來困擾，未來要等司法證明清白後，再爭取服務機會，這段期間要退出小內閣。

韓國瑜說，他在人事徵詢時沒問有無前科或有無官司的問題；他說多關心專業和熱情，允諾未來徵詢人事時會附帶詢問有無司法問題。

媒體質疑韓國瑜事先沒有做功課？他說未來會特別注意這樣的事情並記取教訓，團隊成員的的操守不能被懷疑。

林國權的人事案出包後，「宅神」朱學恆貼文說「韓國瑜的蜜月期已經結束」。韓國瑜表示，自知沒有蜜月期，因為市民對他的期待很高，他感謝指教，允諾上任後會立刻做出成績。

市府小內閣副手還有缺人，網友提議可以邀選舉失利的民進黨市長候選人陳其邁出任。韓國瑜說恐怕「落花有意、流水無情」，他說尤其觀光醫療方面，他當然很樂意有陳其邁幫忙；不過他說剛選完，應該讓對手沉澱比較好，那是做人的原則。（編輯：陳俊碩）1071204