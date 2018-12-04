集保成為亞太地區集保組織「當然執行委員」

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣集中保管結算所繼2016年高票當選亞太地區集保組織(ACG)執行委員後，11月26日正式提案申設「投資人服務」工作小組並獲通過，同時也成為亞太地區集保組織「當然執行委員」，以參與此組織各項重大政策制定與推動。

為積極推動與國際間集保機構交流合作，集保結算所在11月26日由董事長林修銘率員赴斯里蘭卡參加第22屆亞太地區集保組織年會(ACG22)期間，正式提案申設「投資人服務」工作小組。在超過3分之2出席會員機構支持下，順利成立此工作小組，同時也成為亞太地區集保組織「當然執行委員」，以參與此組織各項重大政策制定與推動。

投資人服務近年來是全球集保機構積極轉型發展方向之一，如何藉由新興科技與跨領域合作，提供多元管道給投資人方便其管理自己帳戶或擷取訊息，以提供投資人更便利的服務，亦是集保機構業務發展之重要課題。

集保結算所此次提議設立「投資人服務」工作小組，吸引大多會員機構的認同，在近七成會員機構共23會員參與下，也成為六個工作小組中最多會員的小組，會員數幾為其他小組二倍，充分展現各會員機構對集保結算所近年創新業務推動的認同，也提高國際合作契機。

集保結算所過去數年已針對市場提供優質化的投資人服務，如電子投票、集保e存摺與設立基富通FundRich等創新服務，希望藉由本工作小組之建立，除與ACG會員分享本公司在B2B與B2B2C業務發展方面以及在金融科技運用的經驗，了解ACG會員的意見及想法以作為未來業務規劃的參考，並朝向將本工作小組建立成為會員機構業務推動經驗的交流平台。

林修銘董事長表示，集保結算所近年業務多元發展，此次亦期能藉由此工作小組之設立，促進與更多國家集保公司在投資人服務業務之運作、資訊交換以及跨國合作等方面之交流，分享彼此經驗，謀求共同利益，推動亞太地區集保組織業務之共同發展。