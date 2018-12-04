蘆葦叢中的現代美術館　新北市立美術館今動土

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）歷經七次流標的新北市立美術館終於在今日於三鶯藝術村正式開工動土，預計在2022年底落成啟用。

綜合媒體報導，出席動土儀式的新北市長朱立倫表示，「一座偉大的城市必須要有美術館」，新北市立美術館是結合創新、美感，且融合地景的美術館。將來可與鄰近的鶯歌陶瓷博物館，以及正在興建中的捷運三鶯線，共同帶動北部地區藝文發展，成為重要藝術觀光指標。

新北市文化局指出，新北市立美術館占地2.5公頃，市內面積9,800坪，由臺灣知名建築師姚仁喜所屬大元建築師事務所設計，結合三鶯地區的自然風土，以「蘆葦叢中的現代美術館」為靈感，將大漢溪畔矗立的蘆葦芒草叢，轉化為建築物外觀的立面設計概念。館區空間也打破封閉式的建築設計，讓美術館成為自然與環境共存的藝術品。

新北市立美術館大致空間分佈，分為地上八層樓、地下三層樓，規劃有兒童美術館、典藏庫房、演藝廳，以及常設展覽與特展空間等。

► 新北市立美術館建築設計模擬圖（圖片截取自TPMOA官網）

新北市立美術館在歷經七次流標後，終於在10月間第八標標出。文化局表示，未來可望與鄰近陶博館形成雙館磁吸效應，共同帶動大三鶯地區藝文觀光。新北市立美術館預計在2022年底完工開館。