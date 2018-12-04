貿協搶攻菲律賓聖誕節商機 首日業績達6萬美金太驚人

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）聖誕節慶是菲國人採買最佳時機，每人購買金額約佔年度消費總額3成以上，今年外貿協會趁勢將90件臺灣智慧科技、運動休閒產品帶到菲國高級商場展示並現場銷售，其中最熱銷的產品為宏碁、華碩、友訊及微星，以筆電及電競周邊產品為最受歡迎，於首日業績已達6萬美金，通路商樂觀表示活動3日上看12萬美金。

台灣精品體驗活動為期三天，消費者只要於活動期間持有台灣精品「優惠通行證」，即可直接採購。

許多菲國家庭主婦被優惠促銷吸引，指名購買FECA衛浴吸盤，她們嘖嘖稱奇地表示：無痕吸盤及掛勾最高載重力達80公斤，連一台腳踏車都可以輕易懸掛在牆面上，非常實用又美觀。

聖誕節對菲律賓人的重要性等同於臺灣的新年，公司多會發放聖誕紅利金（類似臺灣年終獎金），讓人民採購過節禮物，國際品牌也都會在此時進行促銷活動。

今年台灣精品企業例如喬山、勝創、SAEKO、Tern等品牌都到場設攤，本次搭配菲律賓資通訊通路商PC Express線上平台銷售，讓無法到百貨商場的民眾，在家就能採購臺灣產品，本月搭上聖誕購物潮前夕，業績已達50萬美金。

其中此次為期三日的活動，更搭配每日當紅歌手Ingo Pascual、Darren Espanto及Julie Ann 現場Live演唱，並結合名人社群平台Facebook貼文，預計吸引2.5萬參觀人次。