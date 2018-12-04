李慶華詐領532萬助理費2度未到庭　法院通緝至2041年

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前立委李慶華涉嫌自2007年至2016年立委任內，利用人頭向立法院詐領助理補助款532萬元，用來支付前妻贍養費、個人旅遊、房貸等私人花費，被依貪污等罪起訴。

多家媒體今(4)日報導，新北地院11月兩次傳喚李慶華出庭他都未到，連律師也沒請，法官雖已簽發拘票，但至今拘提未著，法院已在11月30日對他發布通緝，時效至2041年4月。



被告69歲的李慶華自1993年當選第2任立委，後再連任6任立委，2016年代表國民黨尋求連任失利後淡出政壇。今（2018)年3月檢調追查他案時，意外發現李慶華涉嫌詐領助理補助費。同年4月，檢方傳訊後裁定李慶華50萬交保並限制出境出海，此後李慶華更加低調，幾乎不再公開露臉。



綜合蘋果與中央社報導，檢調追查發現，李慶華涉嫌自2007年至2016年間，利用職務之便，指示國會辦公室殷姓主任等人，向立法院人事處虛偽申報3名國會助理的配偶為公費助理。

包括殷姓女辦公室主任的丈夫王男、董姓女助理的丈夫鄭男、丁姓助理的妻子邱女3人被當做人頭，每月向立法院詐領助理補助款2萬多元至8萬元不等，前後共計超過532萬元。

以上所得被李慶華用來支付前妻每月10萬元贍養費，或個人旅遊、房貸、水電費、服務處開銷等私人用途，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等罪起訴。

李慶華偵訊期間否認犯行，今年4月檢方訊後以50萬元交保並限制出境出海，9月依貪污治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物罪」嫌，以及刑法「使公務員登載不實罪」嫌起訴李慶華。