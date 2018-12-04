市值40億松山油漆廠舊址土地　黨產會指為國民黨「幽靈黨產」

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）國民黨黨產追查又有新發展！行政院黨產會調查發現，國民黨在60年前轉賣一筆土地予台鐵，取得交易收益後卻遲未完成土地移轉登記，現在這筆土地估市值40億元，台鐵遂向黨產會請求協助要來討回這筆土地，事件因而曝光。

自由報導，國民黨在1959年轉賣一筆「松山油漆廠公司」土地給台鐵，拿到錢後卻未完成土地移轉登記，後來這家油漆廠撤銷不存，但土地仍登記在油漆公司，成了權利主體已消失的「幽靈黨產」。

黨產會指出，台灣工礦公司在二戰後從日本接收這座油漆廠及土地，1955年標售由國民黨得標，松山油漆廠公司成為黨營事業一部分，4年後與台鐵完成土地交易。另根據監察院多年前對台鐵的糾正案文內容，購地當時台鐵雖曾委託土地代書辦理產權移轉手續，惟因未繳納土地增值稅等因素，致遭退件，後更因水災侵蝕文件致資料模糊不清及承辦人員更迭而怠於執行，因此遲至松山油漆廠1964年撤銷前，都未完成產權移轉。

這筆位於台北市基隆路、緊鄰松山高中、公告現值逾20億元的土地，估計市值高達40億元，也是東區少數僅存大面積未開發的黃金地段。台鐵公司60年前買下後，國民黨卻遲未完成移轉，台鐵也因超過請求權時效，多年來束手無策，遂向黨產會申請協助。

自由報導，國民黨發言人洪孟楷回應，台鐵公司確實在數月前來函給國民黨行管會，但該土地不在國民黨名下，國民黨沒有權利或身分去說明，政府該怎麼處理就怎麼處理。