離開交通部後 吳宏謀：休息自我反省

（中央社記者汪淑芬台北4日電）交通部長吳宏謀上任4個多月後去職，交通部今天上午舉行歡送茶會，對於離開交通部後的打算，吳宏謀說，將先休息並自我反省。

吳宏謀在台鐵普悠瑪列車出軌翻覆事故後曾請辭，當時被慰留，外界仍有不滿聲音，九合一選舉後，吳宏謀再度請辭，執政黨選後檢討並調整部分內閣人事，行政院長賴清德日前准予吳宏謀請辭。

吳宏謀上午接受體採訪時說，交通部的工作會一棒接一棒傳下去，對於離開交通部後的打算，他說會先休息並自我反省，因為人總要有反省的能力，不盡理想的地方要謙虛。

吳宏謀在歡送茶會上提到，他剛到交通部時，整理出五大核心價值，包括：安全、效率、品質、創新、永續，沒想到第一個安全就沒做到，應該反省。

吳宏謀也勉勵同仁，對交通部推動包括前瞻計畫在內的業務，應階段性讓民眾了解進度，否則做的很辛苦，民眾卻都不了解。

吳宏謀也說，他的心還是會留在交通部，將來有人對交通部有不當謾罵時，他會幫忙阻止。

吳宏謀特別提到昨天到台東探視普悠瑪事故的受傷民眾，有位國中生還主動抱著他，並說「部長很辛苦」，讓他很感動。他希望台鐵要持續關懷普悠瑪事故罹難者家屬及受傷者，因為有些人未來甚至無法工作，台鐵在談理賠時，千萬不要和家屬對立。

吳宏謀是在7月16日接下交通部長職務，到今天離開，不到5個月，是中華民國遷來台灣後，任期第二短的交通部長。

交通部同仁致贈吳宏謀的卸任紀念品是「風華」琉璃，歡送儀式後，吳宏謀也一一與所屬單位主管手致意並合照。（編輯：陳清芳）1071204