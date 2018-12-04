憂影響韓國瑜團隊形象 林國權放棄入小入閣

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市長當選人韓國瑜延攬前高雄市議員林國權入高雄市府小內閣，因涉及吸金案引起議論，林國權今天現身表示，考量不影響團隊形象，他放棄接任原民會主委。

高雄市長當選人韓國瑜3日公布首波小內閣人選，其中涉及吸金案被起訴的林國權原定出任高雄市政府原住民事務委員會主委。針對媒體有關林國權官司纏身的問題，韓國瑜說，是找「適任人選而不是找聖人、願意給林國權機會」。

消息被揭露後，韓國瑜的支持者顯得焦慮不安，網友也貼文韓國瑜尚未上任，蜜月期恐就結束了等內容。

林國權上午由韓國瑜小內閣準新聞局長王淺秋陪同向媒體說明。林國權說明他的公司問題出在代理商和客戶的糾葛，他未盡督導責任。

林國權說，早上主動向韓國瑜說明考量恐影響團隊形象，他說空有熱情也不足，認為他的事已稍稍影響韓國瑜的理念及威信，要放棄接任主委，生涯另有規劃。

林國權在記者會上表達不想破壞韓國瑜團隊的形象，如果已造成了千堆雪，他希望韓國瑜先放流、放逐他。

林國權透露當他向韓國瑜說明要放棄主委一職，韓國很震驚，不過他很感謝韓國瑜的知遇之恩。林國權說，韓國瑜是在當選後邀他為團隊成員，當時他有向韓國瑜提到官司案，但是沒有詳細說明。

對於昨天發布的人事案，今天就逆轉，王淺秋表示尊重林國權的決定。（編輯：陳政偉）1071204