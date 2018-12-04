林聰賢卸任農委會主委 陳吉仲要同進退

（中央社記者吳欣紜台北4日電）農委會今天舉行惜別會歡送卸任主委林聰賢，農委會副主委陳吉仲在致詞時細數林聰賢的功勞，並強調將與林聰賢同進退，但在離開前，會把對農業界的汙衊、不實指控收回。

九合一選舉，民進黨在多個農業縣市敗選，檢討聲浪起，林聰賢在11月24日開票當日即請辭，行政院長賴清德於1日准辭，主委一職由副主委陳吉仲代理。

行政院農業委員會今天舉行惜別會歡送林聰賢，陳吉仲在致詞時除了開玩笑說，「林聰賢非常不夠義氣，自己先走了」，也為林聰賢上任後的政績做平反。

陳吉仲表示，林聰賢去年2月上任，當時正值禽流感H5N6疫情爆發，林聰賢做出多人反對的全國禁運禁宰7天決策，讓病毒就此根除，但卻沒人知道這個功勞是林聰賢的，「歷史會記上一筆」。

陳吉仲也一度哽咽指出，台灣每年有250多人喝巴拉刈自殺救不回來，林聰賢禁止巴拉刈，兩年內已經要把替代藥劑做出來，「這個對農藥管理安全的功勞不用記在歷史上面嗎？」

陳吉仲指出，全國水利會要改為公務機關，也是林聰賢帶領大眾努力溝通，但外界許多報導和實際有很大差異。

陳吉仲更在致詞時向林聰賢強調，一定與他同進退，但還沒有走之前，會把對農業界的汙衊、不實指控收回，不讓非專業來糟蹋農業部門。（編輯：陳清芳）1071204