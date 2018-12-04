醫師：睡眠品質不好的最大因素是光線！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）現代人面對來自四面八方的生活、工作和家庭壓力，失眠成為現代人的通病，再加上3C電子產品氾濫，其所發出的藍光會干擾「睡眠荷爾蒙」褪黑激素分泌引發失眠。睡眠名醫江秉穎在在其新書《自己的睡眠自己救》就提到，睡覺前和剛睡醒時，都應該避免接觸藍光，以免影響人體生理時鐘的正常表現。

睡眠名醫江秉穎在在其新書《自己的睡眠自己救》提到，影響大腦下視丘生理時鐘晝夜節律的最大因素其實是光線。睡眠環境的光線與睡眠品質大有關係，我們睡醒後，接觸日光，有助於生理時鐘的調整，並啟動體內各種機制，例如：飲食、荷爾蒙分泌、體溫調節等等。

褪黑激素(melatonin)是大腦松果體生成的一種荷爾蒙，神經傳導物質血清素(serotonin)的多寡，影響褪黑激素是否生成足量，晚上褪黑激素濃度夠，便可幫助入睡。血清素能夠促進讓人產生幸福感的荷爾蒙。反之，會讓人輾轉反側、睡不安穩。藉由日光照射，可調節褪黑激素產生的濃度而影響睡眠。

因此清晨接受陽光照射，能協助提早入睡時間，晚上光照則可延緩睡覺時間。有賴床習慣的人， 可以藉由打開窗簾讓陽光照射進來，改變賴床的習慣。

此外，現代人3C產品不離身，研究顯示，電腦、手機螢幕或是LED燈泡光線中的藍光皆對褪黑激素的分泌影響很大。睡覺前和剛睡醒時，都應該避免接觸藍光，以免影響人體生理時鐘的正常表現。電子錶、電子鬧鐘也有電磁輻射，建議應距離頭部至少一公尺遠，以免干擾睡眠。

在居家環境方面，室內光線應柔和，臥室宜採用暖色調燈具。入睡時盡量關燈，即使微弱的光線，在睡覺時，人們眼皮蓋上還是會感覺得到光而受干擾。坐西朝東的窗戶，建議加掛遮光性窗簾，避免陽光直射而早起。

至於，一般年長者生理時鐘是早睡早起，但是老人的褪黑激素通常會提早釋放，當夜晚來臨時，許多人就會坐在沙發椅上禁不住地打瞌睡。為了抑制褪黑激素，建議晚上多開燈，讓環境明亮，累積睡眠能量，如此，老人在夜間上床後得以維持比較好的睡眠品質，身心健康也能獲得改善。

資料來源：《自己的睡眠自己救》作者：江秉穎醫師／時報出版