歐洲雪貂族群數下降　法國將列入保育名單

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）歐洲雪貂會不會被列入法國的保育類動物名單裡，全國自然保護委員會已給予贊成意見，一切就等生態、可持續發展及能源部部長François de Rugy簽署行政命令。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，生活在法國境內的歐洲雪貂(Mustela putorius)所受的威脅不比其他動物來的少。第一個威脅來自人類，違法裝設陷井與非法獵捕，這些通常不是衝著牠們而來的行動，無意間讓牠們成了受害者；有些陷井是用來捕抓外來物種，如美洲水鼬(Neovison vison)，但歐洲雪貂有時會誤入喪命。

美洲水鼬是傳染水貂阿留申病（aleutian disease of mink）給歐洲雪貂的動物。

國際自然保護聯盟(IUCN)的官網可見歐洲雪貂被列入紅色名錄裡，其物種數是「下降中」，威脅歐洲雪貂的存續和其他物種一樣，多身受農業與工業的汙染、棲息地的破壞，以及牠們常出沒濕地區域的縮減，另外，交通網絡的擴建，讓牠們常成為車下亡魂。另一個威脅則是其食物來源的稀少，如野兔或是其他兩棲動物等。

據法國哺乳動物研究和保護協會的自然科學家Pierre Rigaux表示，在狩獵者代表的壓力下，歐洲雪貂尚被列為「可能會造成傷害」，卻沒有任何案例可以說明此事，因為牠們不但沒有對人類活動帶來衡擊，也沒有任何科學數據顯示牠們為生態帶來負面的影響。Pierre Rigaux在其部落格寫道，這些損失都無法被證明。

一旦歐洲雪貂被列入保育，將可望建立保護歐洲雪貂有關方案，從地方發展到禁止捕獵都有助保育該物種的存續。