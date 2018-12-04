越南移工拔得演說比賽頭籌 秀體重證明台灣的食物好「危險」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺北市勞動力重建運用處於11月25日在臺北火車站廣場首次舉辦臺北市移工演說比賽，在14位決賽參賽者中，來自越南的移工梅國康（Mai Quốc Khang），描述他愛上臺灣美食的心路歷程，並以直線上升到65公斤的體重證明所言不假，充分展現在臺灣生活的自信，奪得「我所認識的臺北」分組首獎。

現場近百位來自各地的移工，紛紛拿出手機拍照紀錄，彷彿也從參賽者的演說中，看到自己在臺生活的寫照。

臺灣的國際移工人數將邁入70萬人，移工在臺灣工作最長可達14年，在這麼長的工作期間，他們學著適應臺灣生活，從語言、飲食到生活習慣，都要學習。

本次比賽分成兩個主題，在「我所認識的臺北」分組第二名的越南移工阮氏香（NGUYEN THI HUONG）說，她來臺灣時是個女孩，在臺灣的工廠工作，雖然年華催人老，但她覺得來臺工作的探險，讓她認識了自己和外面更大的世界，也學會了獨立生活。

在「我的美麗家園組」中，榮獲第一名的印尼移工DESSY RIANA，在演說時運用道具介紹了她的家鄉-巨港，除了不能錯過的魚糕(Pempek)、印尼版紅豆餅(MARTABAK)及最棒的蘇門答臘島產咖啡，還為大家訴說一個關於中國男子愛上當地公主的淒美愛情傳說，最後更用一曲傳統歌舞讓觀眾留下深刻印象。

獲得第二名的UCIK PRASETYANINGSIH頭上戴著手繪的印尼國旗，用流利中文介紹了印尼傳統藝術－蠟染，用蠟染製成的服飾不僅美觀耐用，還可以製作成嬰兒背帶，每當離開家鄉工作時，他們就會帶上一小塊布料在身上以解思鄉之情。