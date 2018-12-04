(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)還記得當時超紅的BB.Call嗎？日本終於要在明（2019）年9月底，全面結束BB.Call服務。

日本的BB.Call服務，原本由日本電信電話公社提供，到1996年甚至曾超過1000萬台，也帶動了日式「火星文」的發展，例如用4649諧音代表「請多指教」、0840諧音代表「早安」等，都是BB.Call為日本文化留下的痕跡，現在還是廣為民衆使用。

雖然行動電話普及後，業者紛紛結束BB.Call服務，不過由於BB.Call不會放出電磁波，且室内也容易接收訊號，仍受到部分醫界人士喜愛，因此東京的「東京 Telemessage」公司，仍在為關東地區大約1500人，提供BB.Call服務。

但這麽小的客群，似乎難以支撐此服務。「東京 Telemessage」發佈新聞稿表示，有鑒於BB.Call使用者只剩下1500人，因此決定在明年9月，正式結束服務，並在日後將經營資源，投注在為地方政府提供的防災聯絡無線電系統服務。

綜合「東京 Telemessage」網站介紹，該公司BB.Call服務的月費，大約是2000日圓左右。

「東京 Telemessage」公司的BB.Call（翻攝自該公司新聞稿）

日本BB.Call將在明年9月正式步入歷史