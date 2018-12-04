吃出來的癌症　抽菸、喝酒、愛喝熱湯恐提高食道癌風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）日前藝人安迪因食道癌病逝，昨（3）日又傳出裕隆集團董事長嚴凱泰因食道癌驟世。醫師提醒，食道癌患者多達9成是男性，且患者發現時多屬中、晚期，又是預後不佳的癌症之一，存活率較差。

在台灣每年新確診的食道癌患者約有2500人左右，好發於50歲以上族群，9成以上患者是男性。致癌原因與生活和飲食習慣有關，例如抽菸、喝酒（特別是烈酒），愛喝滾燙熱湯、熱茶，以及嗜吃醃漬食物等。

引述天下雜誌報導，食道癌最常見的症狀為吞嚥困難，其他可能有胸痛、吞嚥疼痛、上腹部灼熱感、體重減輕、喉嚨異物感、沙啞、乾咳、咳血、背痛等。

根據台灣癌症基金會資料顯示，食道癌早期可以說幾乎沒有明顯的症狀。即至晚期，因腫瘤持續變大，阻塞明顯才會引起吞嚥困難的症狀。在臨床上，99 %食道癌的病人以吞嚥困難以及體重減輕為最初表徵。

引述中央社報導，台大醫院食道癌治療團隊召集人李章銘指出，食道癌是食道的惡性腫瘤，主要是食道黏膜長期受到刺激，反覆發炎引發病變，但因食道是很長的器官，和吞嚥功能直接相關，加上旁邊都是大血管、心臟、脊椎等重要器官，兩者間沒有屏障阻擋，一旦長了惡性腫瘤，不僅手術難切除乾淨，擴散風險也較高。

李章銘指出，早期診斷的食道癌患者，大多是做健康檢查、胃出血檢查時剛好看到，趁黏膜還沒被侵犯就發現，可以直接以內視鏡切除，第1至2期患者的5年存活率可高達8、9成。

食道癌在治療上進展較慢，標靶和免疫療法療效都沒有很好，因此第3期的患者只能以手術搭配化療，隨微創手術進步，不僅腫瘤清得更乾淨、恢復也更快，多達一半的患者有機會存活超過5年，或是下修期數，因此即便罹患食道癌，也務必聽從醫師指示耐心治療，不要灰心放棄。