(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)川普在推特上表示,將和俄羅斯及中國,商討如何管治軍備競賽。

川普於台灣時間昨(3)日,在推特上表示,自己相當確定,在不久後的未來,他、習近平、以及普丁,將會開始就停止軍備競賽的方式,進行有意義的討論。

他指出,當前軍備競賽的水準,相當巨大且難以控制,例如美國今(2018)年,就花了7160億在軍事支出上,他直言太瘋狂。

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!