駐美代表投書華郵　九合一選舉顯示臺灣為民主燈塔

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）我國駐美代表高碩泰投書華盛頓郵報，表示上週六（24）在臺灣舉行的九合一地方選舉，展現臺灣人民透過投票自由且和平地表達意見的能力。

高碩泰提及美國副總統彭斯（Mike Pence）10月演講時，談到美國始終相信臺灣對於民主的接納提供了所有中國人民更好的道路。

高碩泰表示，作為「民主燈塔」，臺灣的崛起及展現的韌性，尤其在面對一個強大的威權鄰國，是眾所周知的重大政治成功故事之一。

他也提及國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）在選舉過後的推文，文中恭賀臺灣再次成功舉行了一次自由與公正的選舉，也稱讚臺灣得來不易的憲政民主是整個印太地區的典範。

上（11）月底高碩泰在華府雙橡園主持駐美國臺北經濟文化代表處聖誕樹點燈暨祈福儀式時，即表示此次選舉過程平和，未看到不理性、失控或暴力的行為，是臺灣足以自豪與驕傲之處。

高碩泰也指出，選舉過後政府立場不變，不論是在處理臺美關係或兩岸關係上，將持續秉持善意承諾不變，但也不會屈服於任何壓力的態度。

高碩泰最後提及，臺灣將與美國等理念相近的貿易和安全夥伴合作，在共享民主、法治、市場經濟，以及人權等價值觀的基礎上，臺灣將持續努力以確保國際社會更美好、更光明的未來。