僑委會「蹲點」泰北影片獲首獎 感受台灣愛力量

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）海華文教基金會11月30日舉辦第三屆「蹲點僑世界」影片競賽頒獎典禮，文化大學泰北國際志工團以拍攝泰北僑校的「泰棒樂服務計畫」獲得首獎3萬元獎金、奬狀及獎座，清華大學國際志工服務隊則以「港好遇見你」獲得二獎2萬元獎金、獎狀及獎座，而文化大學國際志工緬甸團以「Warming Myanmar用愛發甸」獲得三獎1萬元獎金、獎狀及獎座。

出席頒獎的僑委會副委員長呂元榮表示，透過熱忱奉獻與僑務工作共同成長，更以影像專業將當地的人文、環境、歷史、生活模式都描繪下來，是海外推動僑務工作不可或缺的助力。

他感謝海華文教基金會及青年學子，從事國際志工服務連結海內外華人，讓世界看見聽見臺灣的聲音，讓世界感受臺灣愛的力量。他也說明僑委會僑教政策，期盼透過新近研編的二語教材、國別化及師資培訓計畫，吸引更多大專院校學生前往海外僑校服務。

海華文教基金會董事長吳明穎表示，青年志工秉持愛心與專業參與海外志業，並透過影像將在海外的服務及華語教學等協助僑校點滴都記錄下來，希望成為啟發國內民眾熱心助人的種子，也希望藉由競賽幫臺灣學子記錄海外服務過程，讓海華文教基金會成為國際志工服務的影片匯流中心，留下臺灣青年國際志工動人故事。