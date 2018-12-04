(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，法國民衆對總統馬克宏不滿，發起「黃背心示威」，導致巴黎滿目瘡痍如戰場。不過，為什麽他們會這麽生氣，他們的號召力又何以如此強大呢？來看看外媒怎麽分析。

《日本經濟新聞》報導，「黃背心示威」是所謂的新型抗議，也就是透過網路，瞬間集結大量支持者的現象。

報導回顧，今（2018）年10月左右，有一名女性在網路上公佈一個4分鐘短片，質問法國漲燃料稅，到底是希望把開車族逼到什麽程度，瞬間引起臉書網友瘋傳，扎下了示威的根基。

《日本經濟新聞》介紹，雖然「黃背心示威」群衆，都對總統馬克宏感到不滿，但總統招惹他們的點，卻不完全相同：除了不滿燃料稅上漲外，還有人對社會福利稅提高、香煙稅上漲，電費上漲有意見，相當多樣複雜。

因此，報導指出，就算法國政府發佈特定訊息，例如勸説提高燃料稅的必要，也只能回答部分民衆心中的不滿，難以讓所有人信服。

另外，根據報導，「黃背心示威」並沒有明確的領袖，因此法國政府苦於尋找對話對象，因為即使有部分民衆代表，同意結束抗議，也不無法保證抗議活動會就此終結。

《紐約時報》則指出，「黃背心示威」象徵「另一個法國」（the other France），也就是鄉村貧困群衆，對中央政府的不滿。

報導舉例，位於法國中部的蓋雷（Guéret），坐落在該國最貧窮的省份，新阿基坦大區克勒茲省。蓋雷最大的就業機會提供者，是當地的醫院。

當地中下階級民衆告訴《紐約時報》記者，他們往往考慮能在冰箱裡放什麽食物、要怎麽支付電費、要跳過哪一餐等問題。

一位民衆表示，他們都活在鬱悶之中，且薪水往往在付完電費和稅之後，就立刻見底。另一位民衆更直接表示，「黃背心示威」就是一場民衆的反抗。

根據法國《世界報》，法國網友又在臉書上串連，呼籲在12月8日，展開「第四行動」（Acte IV）。一位民衆控訴，雖然馬克宏表示譴責暴力，但「黃背心示威」是他自己忽視及拒絕回應民衆聲音的後果。

為什麽法國民衆暴怒？外媒這樣分析