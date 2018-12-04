〈時評〉國民黨勝選後　即將被看破手腳

九合一選後，國民黨氣勢如日中天，黨內有意角逐總統大位人士，蠢蠢欲動，然而，國民黨這次成功是建立在民進黨失敗之上，若未進一步大刀闊斧改革，等到民進黨重新站起來，或是國民黨神話破滅，一年多以後的總統大選，仍是未定之天。



選舉結果揭曉，帶領國民黨贏得選舉的黨主席吳敦義，可望扶搖直上，現任新北市長朱立倫守下全國最大票倉，順利交棒，卸下新北市長後，勢必會再挑戰更上一層樓。此外，這次輔選有功的前立法院院長王金平、帶動國民黨新浪潮的高雄市長當選人韓國瑜，身價也不可同日而喻。



總的來說，國民黨內呈現著「個個有希望、人人沒保握」的期待，想要立馬奪回2020年政權。不過，若是好好回顧一下，可能很少有人可以想到，國民黨過去兩年改變了什麼？做了哪些事情，才會讓國民黨贏得這次選舉？



其實能回答這問題的並不多，國民黨和過去不一樣的地方，就是少了黨產奧援，不論在政策、組織再造上，和以往並無不同。就拿韓國瑜為例，他在選前和陳其邁唯一的一場辯論會，連藍營人士都不忍卒睹韓國瑜被「狂電」，但就算陳其邁市政擘畫再好，也無法贏得選民信賴。



歸究原因，選民是想給民進黨執政一個教訓，而不是真正願意支持國民黨，國民黨若是無法認清這一切，而是自以為做了多少事情，才會贏得這次選戰，到頭來只會是一場夢而已。



而且這場夢可能會醒得很快，因為國民黨縣市長當選人尚未就任前，已經陸續犯下錯誤。像台中市長當選人盧秀燕在連日以來，為了山手線要不要續蓋而疲於解釋。



至於韓國瑜在選前說要拚經濟、不碰政治，結果選後立刻大談九二共識，並且拋出成立兩岸小組，都是繞著政治議題擦邊球；不僅如此，韓國瑜更誇下海口，六個月要解決高雄水患的問題。



若是高雄水患問題能六個月獲得解決，相信以前的高雄市長就能找到方法，不必等到韓國瑜上任。何況治水根本不能急就章，需要有全盤計畫，才不會這邊防堵、卻換另一邊在漏水。



可以預見的是，新的地方首長上任後，才會知道當家持家難，所有問題都將會陸續浮現，原因被媒體或網友塑造的形象，也會逐漸顯露出原本模樣。當國民黨現形後，人民自然會看破這些人手腳，這對下一次選舉來說，選民如何投票，恐怕也得仔細再三思量。



（作者李平華，資深媒體人）